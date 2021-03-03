睽違超過20年 台北市立動物園石虎「平平」產下3隻寶寶

台北市立動物園在間隔了20多年後，於昨天傍晚終於再次迎接石虎寶寶的誕生。（圖／台北市立動物園提供） 台北市立動物園在間隔了20多年後，於昨天傍晚終於再次迎接石虎寶寶的誕生。（圖／台北市立動物園提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）睽違逾20年，台北市立動物園於昨（2）日傍晚終於再次迎接石虎寶寶的誕生；園方表示，石虎媽媽「平平」這次一口氣生下三隻寶寶，而這個好消息，更讓今（3）日聯合國的「世界野生動植物日」(World Wildlife Day)別具意義。

台北市立動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，與特有生物研究保育中心合作推動石虎保育繁殖計畫，收容照養的石虎「小魚（公）」和「平平（母）」彼此看對眼，保育員於109年12月下旬時，有觀察到交配的行為，於是開始追蹤「平平」的賀爾蒙變化，確認懷孕狀況。

動物園表示，昨日天下午接近16點時，「平平」自己進入巢箱內待產，於傍晚17時43分、18時整及18時20分陸續誕下三隻小寶寶。

石虎媽媽每胎可產下1至4隻小寶寶，每胎兩隻的情況較為常見。雖然「平平」過去被救傷進入特有生物保育研究中心時，已有過生育的經驗，母性堅強，不過這次一口氣生下三隻寶寶，照顧起來將格外辛苦，保育員也會特別留意每隻石虎寶寶的吮乳次數和時間，並且為「平平」添加食物的份量和補充必要的營養素，以確保三隻石虎寶寶都能喝到足夠的母乳，順利地成長茁壯。

石虎媽媽「平平」於昨日一口氣生下三隻寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

此外，動物園為響應3月3日聯合國的「世界野生動植物日」，特別與知名品牌合作，推出【黑沃咖啡-瀕危動物濾掛咖啡禮盒】，以動物園目前積極參與保育計畫的石虎、紅毛猩猩、非洲野驢、棉頭絹猴等瀕危野生動物為設計發想，並特別挑選與其原分布地區對應的產區咖啡豆，邀請大眾用一杯咖啡的時間，去認識這些與人類共存、卻面臨滅絕危機的動物寶貝們，藉此重新省思人類與自然環境的關係，也共同為野生動物保育盡一份心力。

動物園表示，咖啡聯名合作計畫已籌備多時，而此次代言的四個瀕危物種其中之一的石虎湊巧於昨日生產，這樣的巧合讓保育員不禁聯想：三隻石虎寶寶難道是特地趕來代言咖啡的嗎？

動物園說明，即（3）日起至全台【黑沃門市】及【黑沃官網商城】都可購買到【瀕危動物濾掛咖啡禮盒】，本商品將提撥5%銷售額捐入「台北市立動物園動物認養專戶」，統籌運用於野生動物保育工作，歡迎民眾一起聰明消費，喝咖啡也可以愛地球呦！

台北市立動物園邀請大眾用一杯咖啡的時間，去認識這些與人類共存、卻面臨滅絕危機的動物寶貝們。（圖／台北市立動物園提供）