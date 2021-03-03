美對鋁板反傾銷調查終判出爐 台灣稅率17.5%

美國商務部對自18國進口的普通鋁合金板展開反傾銷調查，最終判定結果今天出爐，德國面臨的稅率高達242.8%；台灣產品反傾銷稅率為17.5%，低於去年10月初步裁定的18.02%。

路透社報導，美國前總統川普去年3月啟動反傾銷和反補貼調查。普通鋁合金板可應用在建築外牆、卡車車身和街頭招牌等。

在終判出爐的數小時前，美國參議院才以84票贊成比15票反對，通過羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）出任商務部長的人事案。

根據美國商務部國際貿易局（ITA）公布的資料，台灣的反傾銷稅率終判為17.5%。德國業者面臨的稅率最高，從49.4%到242.8%不等。美國自德國進口最多鋁板，2019年進口額達2.866億美元。

美國第2大鋁板進口來源巴林的反傾銷稅率為4.83% 、反補貼稅率高達6.44%。美國2019年從巴林進口價值2.412億美元的鋁板。

國際貿易局發布的資料，載明美國向各國進口鋁板課徵的反傾銷和反補貼稅率，除了德國、巴林和台灣，還有巴西、克羅埃西亞、埃及、希臘、印度、印尼、義大利、阿曼、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛維尼亞、南非、韓國、西班牙、土耳其。

印度鋁板的反傾銷稅率達47.92%、印尼32.12%、韓國為5.04%、南非為8.85%。

部分業者終判反傾銷稅率為0%，如韓國的諾貝麗斯韓國有限公司（Novelis Korea Limited）和蔚山鋁廠（Ulsan Aluminum）、希臘的Elval Colour S.A.、義大利的Laminazione Sottile S.p.A.等。