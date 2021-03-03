卡迪那洋芋片出包！驗出丙烯醯胺超標 恐有「致癌」疑慮 即日起開放退換貨

卡迪那全天然洋芋天婦羅口味檢出丙烯醯胺含量超標。（圖／北市衛生局提供） 卡迪那全天然洋芋天婦羅口味檢出丙烯醯胺含量超標。（圖／北市衛生局提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市衛生局針對市售油炸食品進行抽驗，發現「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」的丙烯醯胺超標，經衛生局追查後，來源廠商聯華食品已自主下架產品，並已依食品安全衛生管理法第7條規定提出改善方案。

台北市政府衛生局日前前往西式速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場等處抽驗20件產品檢驗丙烯醯胺含量，包含4件即食薯條、4件洋芋片、4件烘焙咖啡或即溶咖啡、2件油條及2件黑糖，其中發現「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」檢出丙烯醯胺1,202 ppb(指標值：1,000 ppb以下)。

衛生局表示，食品於高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應並賦予食品特殊風味及色澤，但同時會促使丙烯醯胺形成，此反應較常見於高溫油炸食品。

衛福部食藥署於105年1月7日發布我國「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」，針對不同市售食品訂定丙烯醯胺指標值，提供食品業者管控食品中丙烯醯胺含量參考。國際癌症研究機構(IARC)將丙烯醯胺歸類為2A物質，表示對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。

北市衛生局提醒消費者減少食用高溫油炸食品，儘量以清蒸、水煮的烹調方式，同時均衡攝取六大類食物，以降低及分散丙烯醯胺可能對人體健康的風險。

「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」檢出丙烯醯胺1,202 ppb，國際癌症研究機構(IARC)將丙烯醯胺歸類為2A物質，表示對動物具有致癌性。（圖／北市衛生局提供）

對此，聯華食品發出聲明稿說明，由於馬鈴薯係屬天然原料，其生長環境、氣候及成熟度對於丙烯醯胺之形成具相當影響力，會導致洋芋片成品在丙烯醯胺數值範圍落差甚鉅。

聯華食品指出，一直以來對於洋芋片之丙烯醯胺數值皆管控在「食品中丙烯醯胺指標值之參考指引」參考值1000ppb以下。惟衛生局此次檢測為1202ppb，然本公司就同一批產品送驗數值為754ppb，其檢測落差達448ppb。經查，該批馬鈴薯原料受其成熟度不一之因素影響，導致成品之丙烯醯胺甚不穩定。

聯華食品強調，將加強洋芋片之原料與成品檢驗，以避免類似個案再發，以符合「食品中丙烯醯胺指標值之參考指引」之要求。另為免消費者疑慮，即日起接受消費者退換貨。