農夫山泉董事長鍾睒睒首登中國首富　批評北京馬雲跌至第四

阿里巴巴及螞蟻科技集團創辦人馬雲（照片：美聯社） 阿里巴巴及螞蟻科技集團創辦人馬雲（照片：美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）阿里巴巴及螞蟻科技集團創辦人馬雲過去兩年來都是中國首富，不過在去年受到中國監管部門重擊後，根據最新富豪排行榜，馬雲已跌落到第四名。

《胡潤百富榜》（Hurun Global Rich List）昨日公布2021年榜單，原本蟬聯2020年和2019年中國首富榜首的馬雲家族，今年僅排第四名，輸給飲用水生產商農夫山泉董事長鍾睒睒、騰訊科技創辦人馬化騰，以及電商拼多多創辦人黃崢。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在2020年重創全球經濟，卻也讓部分產業趁勢崛起，中國經濟現也進入逐漸復甦階段。

不過向來高調的馬雲在去年底人間蒸發，原因是他在10月24日一場演講中批評中國的金融體系與監管制度，隨後螞蟻集團原訂估值高達美金370億元的股票公開上市（IPO）計畫，隨即遭到中國當局「喊卡」並無限延期，馬雲與螞蟻集團高層也在 11 月遭中國監管機構約談。

中國又在12月底宣布對阿里巴巴發動「反壟斷」調查，馬雲在去年底開始神隱，直到三個多月後，才在今年1月中首度透過預錄短片公開露面。

《胡潤百富榜》也指出，馬雲跌出中國富豪排行榜前三名的主因，便是來自中國當局對阿里巴巴的一連串打擊；而新任首富鍾睒睒資產估計達美金850億元，他主要獲利於農夫山泉及疫苗生產商北京萬泰生物製藥企業的股市表現。