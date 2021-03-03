【更新】台灣首批牛津AZ疫苗運抵桃園機場 共11.7萬劑開放高風險醫事人員優先施打

COVAX提供台灣的首批牛津（AZ）疫苗3日上午運抵桃園機場。（讀者提供）中央社 COVAX提供台灣的首批牛津（AZ）疫苗3日上午運抵桃園機場。（讀者提供）中央社

更新時間: 2021-03-03 14:49

首次發稿: 2021-03-03 11:41

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指揮官陳時中3日在記者會上說明首批AZ疫苗抵達情形, 並說明疫苗特性(上圖) 與優先施打族群資格(下圖) (截圖取自3.3記者會直播畫面)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(3)日下午2時在記者會表示，首批AZ (AstraZeneca ) 疫苗11.7萬劑，已於上午10點21分由韓國(大韓航空KE691班機)抵達桃園機場，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心。

本批疫苗係供應商承諾供應之一部分（並非來自COVAX平台)。該疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於2至8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

陳時中在回答記者提問時指出, 這11.7萬劑將按原先規劃, 優先開放給風險等級較高之族群施打第一劑。至於第二劑希望能在8周之後順利抵達台灣。

指揮中心指出，經「傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」討論，建議2劑間隔至少8週。接種對象將依ACIP對COVID-19疫苗建議實施對象之優先順序，從第一優先之醫事人員開始循序推動接種工作。

根據造冊數字, 全國Covid19專責醫院及其他醫療院所「醫事等相關工作人員」, 風險等級最高族群第一級有50716人, 第二級有127677人, 第3級有77658人。

若所有醫事人員都願意施打, 首批11.7萬劑疫苗, 將涵蓋第一級與第二級兩個族群。由於疫苗尚須審查, 快則7天,慢則40天就可開始施打。

指揮中心先前曾說明, 依照程序，任一廠商的疫苗抵台後必須進行檢驗封緘，但因應緊急疫情，若疫苗廠提供的資料夠完備，只須進行書面審查即可，抵台後最快7天可接種。但若是資料不完備，就須進行全套封緘檢驗程序，至少得耗時40天。

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更新時間: 2021-03-03 12:24

首次發稿: 2021-03-03 11:41

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部內部官員今(3）日證實，牛津AZ疫苗今早已順利抵台，預計將送往位於桃園機場附近的倉庫，衛福部也將加派人手，啟動檢驗封緘程序，但疫苗數量、安全性諮詢等仍有待盤點。

台灣透過武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批約20萬劑牛津AZ疫苗，原訂2月底有機會抵台，但台灣遲未接獲消息，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨(2)日表示，截至昨天都未接獲任何消息。

機場相關人士表示，首批AZ疫苗已於上午10時25分由大韓航空運抵桃園機場。

疫情指揮中心指揮官陳時中今上午11時左右現身疾管署大廳，面對媒體追問時僅表示，下午記者會再說。

中央社報導，衛生福利部數名不具名官員證實，今上午10時餘飛機即將抵台前1個多小時，衛福部才接獲相關訊息，疫苗檢驗封緘小組立即啟動整備作業，隨後將動身前往桃園機場附近的倉庫進行檢驗程序。

衛福部官員指出，由於這次抵台的是全台關注的首批武漢肺炎疫苗，檢驗小組將加派人手、確保安全，但疫苗數量有多少、疫苗安全資訊完備程度等，仍有待盤點。

首次發稿: 2021-03-03 11:41

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心日前取得COVAX提供牛津（AZ）疫苗。據了解首批疫苗今(3日) 上午運抵桃園機場，不過，疫情指揮中心不證實。

中央社引述機場相關人士指出，疫苗由大韓航空在上午10時25分運抵台灣桃園機場。

中央流行疫情指揮中心下午2時仍將召開記者會，由指揮官陳時中主持，疫苗確切數量、後續安排相關事宜將在記者會進一步說明。

預料日本與香港分別傳出注射疫苗後死亡的個案，也將成為記者會關注議題。

COVAX提供牛津（AZ）疫苗首批已於3日上午運抵桃園機場。（讀者提供）