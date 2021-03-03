台灣誠品畫廊深入幾米畫室　未曾曝光繪畫搶先看

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 誠品畫廊首度與知名插畫家幾米合作，精選近百件作品推出展覽「幾米──畫室裡的呢喃」，可見未曾曝光的繪畫作品。

誠品畫廊將推出幾米個展「畫室裡的呢喃」，包含《失樂園》及《毛毛兔》等系列，共90餘件精選作品，以超現實手法透過可愛腳色描繪心中脆弱及困惑，雖然採用冷色調處理畫面，但不失溫暖及純真。

2003年因SARS疫情侵襲，幾米有感而發所創作的37件《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》系列原作。描述大家逃離被瘟疫所吞噬的廢棄城市，曾經的小女孩已成為老太太，在荒廢的動物園裡再度與毛毛兔重逢，毛毛兔將老太太心中沈睡的小女孩喚醒，經歷了一場迷人的甜蜜夢境。



《失樂園》系列(圖/誠品畫廊)

《失樂園》裡的主角以各種獨特的方式為受傷的心發聲，有的害羞寂寞，有的世故早熟，有的遺失了童年，有的終日尋求不可知的答案，他們天真的話語表達了人們內心曾有的困惑，所有不被理解的情緒，在失樂園裡都得到了撫慰。

展覽深入幾米的畫室裡，把焦點放在色彩較為冷調及灰階的作品上，畫面中的主角有的孤寂地坐在黑暗中的角落，有的以惶恐不安的神情走在不見盡頭的黑森林中。這些角色心中的脆弱似乎只有自己清楚，他們在被遺忘的角落中獨自面對世界的殘酷。

幾米用簽字筆、壓克力顏料與水彩勾勒出單色調的黑白畫面，畫面中沒有直指死亡或失去，透過場景的細膩安排刻劃出豐富的情感表現。

展覽：幾米──畫室裡的呢喃

日期：2021年03月05日－03月31日

地點：誠品畫廊∣台灣110台北市信義區菸廠路88號B1（誠品生活松菸店）

開放時間：週二～週六11:00-19:00（日、一休館）