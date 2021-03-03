春天來了！養生做5件事　每天在家「3分鐘」通血氣

【健康醫療網／記者田柏升報導】228連假後，驚蟄來臨，春雷初響，萬物復甦，中醫師表示，春季時節適合養肝、吃素、少吃補、預防舊疾、梳頭利血氣。

春天宜早睡早起 不宜過度進補

春天來臨，白天時間更長，日出更早，中醫師章晉瑋表示，肝氣旺於春，一些與肝有關的疾病容易發作，如內分泌系統失調、眼睛乾澀、頭痛、暈眩，因此春天適合養肝，最簡單就是規律早睡早起。春天時，也適合多吃當季綠色養肝好食物，包括綠豆芽、綠花椰菜、毛豆、高麗菜、菠菜等。而肝經起於足、開竅於目，常走路散心看花，也是疏解肝氣、養肝的好方法。

許多人會在冬季進補，然而秋冬養陰、春夏養陽，章醫師指出，春季有舒暢、升發的特點，雖然天氣仍涼，但進補應該減量，因為過度進補容易上火，反而不利於身體健康。

預防舊疾復發 並小心「風邪」乘虛而入

立春後的時節，也是舊疾容易復發的時候，章醫師指出，多年舊疾如肺炎、肝炎、哮喘等，也該在春季時就特別留意，提早預防。

中醫師章晉瑋表示，春季日夜溫差大，時暖時涼，「風邪」容易乘虛而入，像是感冒引起的頭痛、鼻塞、咳嗽、發熱；或是肌肉、關節等痛無定處的表現；也包括皮膚搔癢、皮膚炎等狀況，都屬於風邪的範疇，千萬別忽略保暖工作。

多梳頭通血氣 春季宜茹素、吃甜、辛

「沒事多梳頭。」章醫師說，很多人都不知道梳頭其實是非常好的養生方式，只要花3分鐘，梳個一兩百下，每天梳就能達到很好的養生效果，因為頭部穴位多，春天陽氣萌生，每天梳頭能舒展毛孔，疏通血脈，有利於血氣通行。

章晉瑋醫師比喻，春天就像一日之中的早晨，早上人的胃口較弱，適合吃容易消化的食物，春天也是人體腸胃之氣復甦的時候，身體氣血尚若，吃肉較難消化，因此是個茹素的好時節。

另外，春天適合多吃甜味、辛味，少吃酸，這是因為甜味食品如脾，有助於脾氣健運；辛味食物如薑、蔥、蒜、韭菜，能散發體內風寒邪氣，有助於體內陽氣生發；應避免寒性食物如冬瓜、冰冷飲品，以免阻礙體內陽氣生成。春天花朵盛開，也推薦民眾多喝花草茶、菊花茶、枸杞茶。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49241/

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