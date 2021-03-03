【更新】香港日本分傳民眾接種中國科興與輝瑞疫苗後死亡 南韓亦有2人接種AZ疫苗後喪命

更新時間: 2021-03-03 16:47

首次發稿: 2021-03-03 11:26

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）南韓防疫部門今天（3/3) 指出, 他們正在調查兩位民眾在注射AZ疫苗後死亡的案例。這兩個案例在接種前, 都有其他健康上的問題。

此外香港一名民眾上週接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫苗後死亡。港府昨(2日) 晚表示，目前未能確定此事是否與中國科興疫苗有關，專家將進行調查。

日本則有一名6旬婦人2月底接種輝瑞疫苗，不幸在3月1日死亡，這是日本民眾接種COVID-19疫苗後死亡的首例。醫師正在調查她接種疫苗與死亡的因果關係。

南韓2療養院老人 在注射AZ疫苗後喪命

路透外電引述南韓疾病管制署( Korea Disease Control and Prevention Agency, KDCA) 報導, 其中一人是63歲的療養院患者, 本身有腦血管疾病（Cerebrovascular disease）。他在注射AZ疫苗4天後, 出現發高燒現象, 3月2日轉院後不幸因為毒血症 (blood poisoning) 與肺炎 (pneumonia) 去世。

另一個案則是50多歲的療養院病人, 本身有心臟病與糖尿病, 他則是在接受AZ疫苗注射的隔天,就因為心臟病發作去世 (multiple heart attacks)。

南韓防疫部門表示, 正在調查兩名患者的死因, 尚未確認是否與AZ疫苗注射有關。

香港2/26起為民眾接種 中國科興疫苗

香港政府2月26日起為包括60歲以上民眾在內的優先族群，接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」。

香港衞生署2日晚公布這起懷疑與接種疫苗後出現嚴重異常情況的報告。

台灣中央社報導，死者為63歲男子，2月26日接種疫苗，28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治療，當天宣告死亡。

衞生署指出，暫時未能確定這起個案是否與接種疫苗有關，相關個案將交由「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」進行因果關係評估。

香港電台3日引述院方表示，死者有糖尿病及慢性支氣管炎等長期疾病，抵達醫院時清醒但有呼吸困難，認為表徵上與接種疫苗無關。

日本個案 注射輝瑞疫苗後死亡

另一方面日本電視台新聞網（NNN）2日引述日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）表示，一名從事醫護工作的60多歲女性，2月26日接種美國大藥廠輝瑞公司製造的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗後，3月1日死亡，死因被認為是蜘蛛膜下出血。醫師目前還不能確定她的死因是否與接種疫苗有關。

厚生勞動省疫苗審議會會長、東京醫科齒科大學教授森尾友宏發布聲明表示，這名女性的死因被診斷可能是蜘蛛膜下出血，40多歲至60多歲的民眾較易罹患這種症狀。但目前即使是海外接種COVID-19疫苗的案例，似乎沒有蜘蛛膜下出血症狀與COVID-19疫苗有關連的說法。

森尾表示，這可能是偶發的案例，但還是要更進一步蒐集資訊進行討論。

台灣中央社報導, 埼玉縣立小兒醫療中心院長岡明表示，死者被認為死因可能是蜘蛛膜下出血，若是如此，有很多情況可能是既有的動脈瘤等破裂才會罹患此症，這是死者這個歲數的人可能罹患的疾病。

至於與COVID-19疫苗的關連，包括在海外的臨床實驗、接種後的報告，均未顯示接種疫苗後會出現使得蜘蛛膜下出血增加的看法。有關此案例，必須再蒐集相關資訊研議。