中國禁令後　美國、日本、加拿大紛紛挺台灣鳳梨

加拿大辦事處處長及職員與台灣鳳梨及夏威夷披薩合照（照片：CTOT 臉書） 加拿大辦事處處長及職員與台灣鳳梨及夏威夷披薩合照（照片：CTOT 臉書）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國自3月暫停進口台灣鳳梨，估計影響鳳梨總銷量約一成，進來政府官員及縣市首長積極推廣台灣鳳梨，而美國在台協會及加拿大、日本等駐台辦事處也共襄盛舉，以各種方式支持台灣美味的鳳梨。

美國在台協會（AIT）昨（2）日便在臉書上問到，「你今天鳳梨了嗎？」並稱美國在台協會「今天、明天，往後的許多天都要鳳梨」。

該則貼文還附上美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）與桌上兩顆鳳梨一同辦公，以及員工拿著鳳梨擺拍的拼接照片。

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）提及，在台灣備受歡迎的夏威夷披薩其實是加拿大廚師Sam Panopoulos 在1962年的發明，並表示「在加拿大辦事處，我們喜歡披薩上的鳳梨，尤其是來自台灣的鳳梨！」

該則貼文附上辦事處處長及其他職員與台灣鳳梨和夏威夷披薩的合照，並加上「#FreedomPineapples」的標籤。

該標籤的典故源自中國在去（2020）年對澳洲紅酒祭出高額關稅後，國外人士在社群媒體上發起的支持澳洲紅酒的運動，當時許多人便在推文加入「#freedomwine」的標籤。

日本台灣交流協會則表示，協會收到來自台南的好幾箱關廟鳳梨，日本駐台代表泉裕泰和職員們開心共享金黃色美味，「台灣的鳳梨香甜多汁，偶爾的一點點酸反而讓果實更加爽口令人回味無窮，不論日本或台灣職員，大家都對關廟鳳梨說讚」。

協會還尋求網友推薦鳳梨料理菜單，並表示官邸大廚為了讓客人享用更多樣化的鳳梨料理，正在嘗試開發各種新菜單，最近的新作是鳳梨雪酪與鳳梨戚風蛋糕。