台灣玉山今晨7時降雪一小時•積雪3公分　南投信義鄉「草坪頭櫻花季」延長交管至3月14日

更新時間: 2021-03-03 13:54

首次發稿: 2021-03-03 10:11

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由於南方水氣通過，加上溫度達到降雪門檻，中央氣象局今(3日) 早發布玉山於7時05分降雪的訊息。降雪於8時10分停止，積雪3公分。

▲南投鄉公所公布「2021年信義鄉草坪頭櫻花季」活動延長交通管制措施

稍早氣象局預報員劉沛滕說，目前玉山觀測站的氣溫約0.6、0.7度左右，但由於南方剛好有一波水氣通過，因此滿足降雪條件；但水氣很快就會通過，預估降雪大概只會持續到上午9時。

中央社引述劉沛滕說，目前合歡山溫度約3度，雖然水氣足但氣溫未達降雪門檻；下一波東北季風加冷空氣6日影響台灣，現在觀察雖然帶來水氣，但溫度可能不及這波冷空氣，雖不排除降雪機會，但還要再觀察。

玉山國家公園臉書今天PO文提醒: 東北季風挾帶水氣南下，玉山主峰、北峰於今(3)早降雪，路面有積雪或結冰現象，前往登山之山友須格外注意安全:

玉山北峰於今(3)日7:05開始降雪，直至8:10停止，積雪約3公分。 主峰線步道則於風口處以上自5:24開始降雪，此路段較為陡峭、結冰濕滑情形嚴重，且風速強勁較具危險性。 因此，本處呼籲近日上山之山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。

若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪(深於5cm以上或雪線達西峰下觀景台)等現象時，不適宜進行一般之登山活動。本處將適時進行「雪地加強服務措施｣。排雲管理站及山莊即會加強現場宣導與管制。

玉山國家公園進入玉山國家公園生態保護區雪季期間入園申請說明

昨(2)日玉山國家公園也發布南投信義鄉公所公告:「2021年信義鄉草坪頭櫻花季」活動延長交通管制措施

原訂活動日期自110年1月23日起至110年3月1日止，因故延後至110年3月14日止

★管制路段除了原南投縣信義鄉太平巷路段(草坪頭玉山觀光茶園牌樓至聖賢宮)

★新增管制隆華新橋至草坪頭玉山觀光茶園牌樓路段(投93桐林道路)，且非當地居民或無通行證之車輛禁止進入

★另開放投93線桐林道路之桐林橋至隆華新橋路段單向路邊停車，並由信義鄉公所安排交通接駁車輛運送至園區

★上開管制措施將依現場車輛壅塞程度得隨時解除，不再另行公告。

（編按: 玉山國家公園涵蓋南投、嘉義、高雄、花蓮四縣)

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