台灣首座專業醫療實景攝影棚完工　文策院盼解決取景問題　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣首座專業醫療實景攝影棚已於深坑登場，盼解決影視產業場地難產問題，文策院表示，已有劇組洽談中。

文化內容策進院（以下簡稱文策院）協助翔聲國際有限公司（以下簡稱翔聲國際），於深坑打造台灣首座專業醫療實景攝影場景，解決影視產業難以租借醫療場景拍攝的場地問題。

文策院說明，在國內外的影視作品中，經常出現以醫療人員為核心的熱門題材，但劇組往往面臨醫院難以出借手術室、急診室等場景拍攝的狀況，讓劇本發展及拍攝受到限制，全球疫情嚴峻期間，醫療相關影劇難以取景的問題更為嚴重。

文策院強調，為解決這個影產業業的基礎設施問題，翔聲國際搭建出包含病床、檢驗器材、手術台等設備，並引進醫院實際使用規格的手術室、家屬等候室、批價台等場景的醫院實景棚，除解決劇組難以取得醫院拍攝場景的問題，也預留了劇組所需的燈光及運鏡等空間，讓場景更符合拍攝團隊的需求。

文策院董事長丁曉菁特地於開幕前2日參訪，她表示，醫療職人劇向來是全球性的題材，疫情之後相信會有許多好故事被寫出來，醫院實景攝影棚讓創作不再受限於基礎設施，也讓創作團隊能有更大膽的想像；台灣優良的防疫成績，盼能成為吸引國際團隊來台拍攝的誘因，擴大台灣的文化內容產業版圖和國際合作交流。