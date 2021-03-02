《詐欺女王》奪金球獎喜劇最佳女主角　得獎不忘調侃川普私人律師性醜聞

第78屆金球獎《音樂及喜劇類電影最佳女主角》大獎由羅莎蒙派克以《詐欺女王》奪下。（圖/采昌國際多媒體） 第78屆金球獎《音樂及喜劇類電影最佳女主角》大獎由羅莎蒙派克以《詐欺女王》奪下。（圖/采昌國際多媒體）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 第78屆金球獎《音樂及喜劇類電影最佳女主角》大獎由羅莎蒙派克以《詐欺女王》奪下。

2021年金球獎（Golden Globe Awards）於3月1日舉行頒獎典禮，《音樂及喜劇類電影最佳女主角》由美國黑色幽默犯罪電影《詐欺女王》（I Care a Lot），女主角羅莎蒙派克（Rosamund Pike）強勢勇奪。

繼《控制》（Gone Girl）、《私人戰爭》（A Private War）之後，此次是羅莎蒙派克第三度入圍金球獎，以《詐欺女王》打敗同為入圍者的《芭樂特電影續集》（Borat Subsequent Moviefilm）瑪麗亞．巴卡洛娃（Maria Bakalova）、《艾瑪》（Emma）安雅．泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、《幸福剛剛好》凱特·哈德森（Kate Hudson）、《法國出口》（French Exit）蜜雪兒·菲佛（Michelle Pfeiffer），首度榮登金球獎影后寶座。

Rosamund Pike just won Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/dHHQDZldUR — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

頒獎當日派克穿著莫莉戈達德（Molly Goddard）打造的紅色薄紗禮服在家等待結果，得知獲獎的那一刻，只見她不可致信地抱頭、嗚嘴，甚至是揮舞著裙子，興奮之情溢於言表。(來源/Golden Blobe Awards Twitter)

派克呼應本片英文片名《I Care a Lot》，對著直播連線鏡頭大呼：「我真的很在乎！」她也引用她在《詐欺女王》，以及瑪麗亞巴卡洛娃在《芭樂特電影續集》當中的劇情，笑說：「我在我的電影中，不得不從沉沒的汽車裡游出來，但我還是寧願這樣做，而不是跟魯迪朱利安尼待在同一個房間裡。瑪麗亞，我向妳的英勇致敬。」

一席話明顯就是要調侃川普的私人律師魯迪朱利安尼（Rudy Giuliani），在接受瑪麗亞假扮的15歲女記者，於飯店房間內的專訪後，躺在床上將手伸入自己褲檔，疑似撫摸自己生殖器的那一幕。而羅莎蒙的發言，也承認跟瑪麗亞在片中的經歷相比，她的表演實在是小巫見大巫，表現出了她的謙遜。同時她也在致辭時表示：「因為美國法律體系的崩潰，也才能有機會製作這樣的電影。」



《詐欺女王》已於2月26日台灣上映(影/Youtube)