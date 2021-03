《詐欺女王》奪金球獎喜劇最佳女主角　得獎不忘調侃川普私人律師性醜聞

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 第78屆金球獎《音樂及喜劇類電影最佳女主角》大獎由羅莎蒙派克以《詐欺女王》奪下。

2021年金球獎(Golden Globe Awards)於3月1日舉行頒獎典禮,《音樂及喜劇類電影最佳女主角》由美國黑色幽默犯罪電影《詐欺女王》(I Care a Lot),女主角羅莎蒙派克(Rosamund Pike)強勢勇奪。

繼《控制》(Gone Girl)、《私人戰爭》(A Private War)之後,此次是羅莎蒙派克第三度入圍金球獎,以《詐欺女王》打敗同為入圍者的《芭樂特電影續集》(Borat Subsequent Moviefilm)瑪麗亞.巴卡洛娃(Maria Bakalova)、《艾瑪》(Emma)安雅.泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)、《幸福剛剛好》凱特·哈德森(Kate Hudson)、《法國出口》(French Exit)蜜雪兒·菲佛(Michelle Pfeiffer),首度榮登金球獎影后寶座。

Rosamund Pike just won Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/dHHQDZldUR