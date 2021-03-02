台灣網紅理科太太賣維他命用詞疑涉誇大　北市將約談

網紅理科太太賣維他命，號稱「1瓶抵12瓶」等效果，遭質疑違法。北市衛生局今天表示，廣告中提到提升循環力等用詞恐涉及誇大，將約談調查，若違法最高可罰400萬元。

網紅理科太太與理科先生代言號稱「1瓶抵12瓶」、「讓人狀態好到爆炸」的維他命產品，並透過募資平台開放訂購，短短幾天募得新台幣3000多萬元，但文案宣稱30天就有感覺，可以增加體力、提升工作效率、精神變好、幫助入睡、讓思緒靈敏，也令外界質疑是否有觸法疑慮。

衛生福利部食品藥物管理署企科組科長黃建隆今天下午接受記者電話聯訪時表示，理科太太在募資網頁中宣稱為「保健食品」，並非需要小綠人認證的「健康食品」，因此屬於一般食品，根據「食安法」規定，食品廣告不得以誇張、易生誤解的方式宣傳，也不可宣稱具有醫療效能，例如可治療失眠、改善過敏體質等，都屬於違法。

不過，黃建隆表示，據他初步看過募資網頁的影片和廣告內容，其功能性宣稱並沒有明顯誇大，但其中宣稱五大體感、獨特配方和特殊萃取成分的部分，食藥署仍須釐清是否與事實相符，以及是否有證據可佐證這些宣稱的功能性，也會針對萃取物是否為基因改造的問題，由地方衛生局進行釐清。

黃建隆說，釐清後如有發現違規，可依「食品安全衛生管理法」相關罰則，開罰新台幣4萬至400萬元。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，理科太太的維他命廣告用詞初步看來有修正空間，雖然沒有直接宣稱醫療效能，但廣告中提及的提升循環力等用詞可能涉及誇大的部分，需要約談業者後才能確認是否違法，調查過程平均耗時一個月。

此外，該產品內含維多種生素、菸鹼素、葉酸、葉黃素、鐵等成分，含量是否過高、達到藥品等級，食藥署經檢視，認為所有成分含量都相當微量，並沒有達到藥品等級。

理科太太今天傍晚也在Instagram回應指出，看到食藥署說他們的影片和網頁內容沒有明顯誇大不實或宣稱療效，她有點欣慰，但合法合理只是他們最低的堅持，也期待和不同看法的朋友溝通交流。