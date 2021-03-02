華裔女導趙婷《游牧人生》奪金球獎最佳導演　台灣3月19日上映

趙婷（左）導演的《游牧人生》勇奪金球獎最佳劇情類影片及最佳導演，由奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼（右）主演（圖／迪士尼影業） 趙婷（左）導演的《游牧人生》勇奪金球獎最佳劇情類影片及最佳導演，由奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼（右）主演（圖／迪士尼影業）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 趙婷導演的《游牧人生》勇奪金球獎最佳劇情類影片及最佳導演，成為繼李安後第二位獲此殊榮的亞裔及華裔導演。

2021金球獎因疫情影響，取消入圍者等出席頒獎典禮，首度改以在家連線得獎結果並透過視訊致詞，獲邀出席典禮的反而是醫療前線人員，由蒂娜菲（Tina Fey）和艾美波勒（Amy Poehler）再度搭檔，分別在洛杉磯和紐約兩個場地隔空主持。

劇情長片《游牧人生》（Nomadland）改編潔西卡布魯德（Jessica Bruder）同名小說，由奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）領銜演出，打敗其他強檔大片，包含《父親》（The Father）、《花漾女子》（Promising Young Woman）、《曼克》（Mank）及《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）奪下最佳劇情類影片。

該片亞裔女性導演趙婷更是脫穎而出，勇奪最佳導演獎，讓其他入圍者「邁阿密的一夜」（One Night in Miami）的蕾吉娜金恩（Regina King）、「花漾女子」（Promising Young Woman）的艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）、「曼克」（Mank）的大衛芬奇（David Fincher）相形失色。

本屆金球獎最佳導演共有三位女性入圍者，創下歷史之最，趙婷成為繼李安後第二位獲此殊榮的亞裔及華裔導演，也是首位獲得該獎的亞裔女性導演，更是繼芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）以《楊朵》（YENTL）獲得該獎暌違長達37年後，第二位獲獎的女性導演。

趙婷生於北京，主要在美國製作英語獨立電影的導演、製片人和編劇。《游牧人生》是她的的第三部長片，該片更找來了現實生活中的游牧族琳達梅依、史汪奇，以及鮑勃威爾斯參與拍攝演出，並擔任這位新的游牧族芬恩的良師兼益友，陪伴著她探索美國西部廣闊的景致，展開她的游牧人生。

獲獎的趙婷在家中透過視訊發表得獎感言，引用在片中飾演自己的游牧生活發起人鮑勃威爾斯（Bob Wells）關於「同情心」的一段話：「同情心打破人類之間的所有籓籬，令人將心比心，別人的痛苦等於自己的痛苦，大家彼此交融互相承擔。」

趙婷說，這就是她愛上拍電影和講述故事的初衷，給予我們能夠共同歡笑落淚的機會，也給予我們能夠互相學習的機會，並對彼此產生更多同情心，最後衷心感謝所有賜予她能做自己熱愛的事的所有人。

電影公司透露，這次身兼製片的法蘭西絲麥朵曼在開拍數月前，就先實際開著改裝貨車、親自成為游牧族，到處打工為角色作準備，深刻細膩詮釋無法放下過去並失去人生重心的埋藏心境，她早在20多年前以《冰血暴》獲獎後便一反常態堅絕不上媒體，連片中的游牧族都不知道她貴為影后。

《游牧人生》講述在內華達州郊區的一座企業小鎮經濟崩垮後，芬恩（法蘭西絲麥朵曼 飾）收拾起行囊，駕著她的露營車，決定踏出傳統社會的框架，探索她的現代游牧人生旅程。

《游牧人生》將於3月19日（五）在台上映，一起來看看預告吧！



(影/Youtube)