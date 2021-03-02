土地銀行球星「麟洋配」連獲三冠王 為國爭光

土地銀行甲組羽球隊員王齊麟、李洋代表國家參加2021年「YONEX泰國羽球公開賽」、「TOYOTA(豐田)泰國羽球公開賽」及「2020年世界羽球巡迴賽年終總決賽」等3站羽球賽事，榮獲男子雙打三連冠佳績，勇奪我國羽球男雙史上第一座年終總決賽冠軍，也是連續三周超級1000等級賽事都奪冠的史上最佳成績。土地銀行於2月26日舉辦頒獎儀式，由黃伯川董事長親自頒發獎金，公開表揚王齊麟、李洋及隨隊教練陳宏麟等三人。

黃伯川董事長致詞感謝「麟洋配」及教練陳宏麟，特別在承擔疫情的風險下，除展現球技實力，所有選手及其團隊還必須配合高規格防疫篩檢，在泰國比賽並加上返國檢疫期間長達2個月，必須忍受著隔離的孤獨，實非易事。經歷連續3站15場的艱苦競技，「麟洋配」終於拿到2020年終賽這座沉甸甸的黃金獎盤，「麟洋配」為國爭取榮耀，真正做到了讓世界看見臺灣，土地銀行同感光榮，也期許「麟洋配」三連冠後，朝前進奧運路邁進，做好防疫，繼續努力，再創佳績。

土銀羽球隊，在國內屬大型規模球隊，自民國65年成立以來，即以培訓基層優秀選手為己任，每年編列數千萬元專案經費推動羽球隊運作，持續自國內國中、高中及大學遴選具潛力之優秀選手為預備球員，除提供球員生活照護，也提供考試讓預備隊員有機會成為土銀正式行員。土地銀行自有訓練場地、訓練體系、訓練照護與除役安排等，推動健全羽球隊管理制度，使選手能安心並專注於羽球競技之提昇訓練。

諸多土銀羽球隊員發光發熱的案例不勝枚舉，此次王齊麟、李洋、陳宏麟3人的黃金組合就是最近的驗證之一。王齊麟、陳宏麟2人從高中時代就是土銀羽球隊預備隊員，經過球隊有制度有計畫的培訓，逐漸在羽球場上展露頭角，王齊麟、陳宏麟合拍的「雙麟配」更進一步推向世界舞台，最好的成績為世界排名第4。其後陳宏麟決定退役轉任教練，適逢李洋加入土銀團隊，王齊麟、李洋二人正式合拍「麟洋配」，加上教練陳宏麟經驗傳承及臨場指導，形成今日的黃金組合，不斷地創造令人振奮的佳績。

體育政策必須長期推動，土地銀行配合國家政策，推廣及支持羽球運動，持續推動建教合作方向，確認競技運動向下紮根，從小培養原則，規劃羽球建教合作對象，由國中、高中至大學，擇國內羽球重點推廣學校簽約合作。目前建教合作學校包括桃園市光明國中、雲林縣西螺國中、新北市能仁家商、臺南市大灣高中、臺北市立大學及國立清華大學等6校，各校羽球隊都有很好成績，土地銀行從中擇成績優秀選手，簽約為預備隊員，長期培養，從學校到企業一連貫的職業輔導與培育，創造土銀與合作學校雙贏局面。

數十年來，土銀羽球隊於國內球壇早已建立口碑，成為國內羽球國手的重要培訓搖籃。土地銀行培育優秀羽球選手不遺餘力，近年來積極參加國際賽事，以汲取國外比賽經驗並精進球技，期與世界體壇競逐，更將我國羽球運動推上國際舞台發光。

由於長期支持我國體育運動發展，土地銀行自98年起連續12年榮獲教育部「體育推手獎」，109年再次獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三類獎項。未來，土地銀行仍將秉持回饋社會的初衷，賡續支持球隊經營發展，善盡企業責任。