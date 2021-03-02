新北技高最強多元選修課　讓學習歷程檔案更豐富

108課綱強調素養導向學習，重視跨領域教學， 新北市技術型高中以「同科跨班」或「同群跨科」或「同校跨群」 更彈性多元的方式開設各種特色跨域課程， 提供學生專業的深度學習，也讓學生依興趣修習課程， 增加學習的廣度。新北市共17所技高， 開設多元選修課程的比例達100%，透過學校開設的課程， 協助學生產出多元的課程成果，豐富學習歷程檔案， 讓生涯探索更加豐富完整，並助於未來升學發展。

新北各技高專業群科開設精彩的多元選修課程，例如鶯歌工商陶瓷工 程科開設同科跨班的「陶瓷裝飾技法」、「釉藥實驗」、「 陶瓷彩繪」等課程，讓學生可以依據自己的興趣進行深度的專業學習 ；樹人家商同群跨科的舞台彩妝造型課程，結合了美容科和時尚模特 兒科的彩妝和舞台表演技能知識，增廣學生的技能應用；而南強工商 資訊科與汽車科的同校跨群課程「電競電腦水冷系統改裝實習」，讓 學生學習資訊、板金和噴漆的技能，運用在改裝水冷系統主機，還可 以客製化專屬的機殼，延伸學生技能觸角。

除此之外，各校在彈性學習時間除讓學生自主學習外，更規劃各校具 特色的課程，三重商工的「工業實務」、瑞芳高工的「 健康生活力人生」、智光商工的「春草花藝與餐桌布置」、復興商工 的「文創走讀」、穀保家商的「生活應用」及豫章工商的「 人際關係與情緒管理」等課程，讓學生在專業知識與技能學習外，更 能與生活情境相結合，激發學習的興趣與熱情。

參與課程的鶯歌工商陶瓷工程科學生蔡芝玉說，學習的過程很有趣， 釉藥可以用噴的也可塗，要能掌握水分的調控與色彩變化，才可以畫 出專屬的作品，很有成就感。南強工商資訊科學生柯丞駿說：「 學習水冷改裝課程極為辛苦，從零開始是個大挑戰， 但可製作出專屬個人化主機，讓我找到興趣，再辛苦都很值得。」

教育局長張明文表示，新北巿自108年起推動4年4億元「 贏得未來‧技職人才」計畫，以五大面向養成未來技職人才， 投入資源打造全國頂尖群科，全面提升新北市技職教育品質。技術型 高中透過各校所規劃的校訂必選修課程和彈性學習時間，可協助學生 完成更多課程成果，有助於學生在學習歷程檔案學習成果的展現。未 來教育局也會協助學校共同結合更多民間團體的力量，辦理各種競賽 或活動，豐富完整學生的學習歷程檔案。新北市特色招生至3月4日 中午12時前截止報名，有興趣的國三學生可至委員會網站(htt p://www.jfvs.ntpc.edu.tw)查閱報名資 訊並把握時程。