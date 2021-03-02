富邦金控2021年1月普通股每股淨值67.85元 創歷史新高

受惠於子公司強勁的業績表現，2021年1月富邦金控稅後淨利202.35億元、EPS1.98元雙雙創下單月歷史新高，加上富邦人壽1月有價證券未實現收益約1,460億元，富邦金控2021年1月普通股每股淨值達67.85元，創下歷史新高紀錄，較去年同期的51.94元大幅成長；2021年1月富邦金控合併淨值達7,702.84億元，年成長26.81%，普通股淨值也攀升至6,943.93億元，年增30.64%，亦雙雙創下歷史新高。以富邦金2月26日收盤價49.9元計算，股價淨值比(P/B)約0.735倍。

面對全球經濟局勢快速變動，富邦金控透過動態管理穩健經營，創造股東價值。以近期國際債市殖利率低檔反彈，富邦人壽於1月上中旬即積極調整投資部位實現利得，增加現金部位，以期利率回升期間，擴大提升經常性收益商機，繼續創造正利差良好績效。展望未來，因應IFRS 17會計新制，台灣預計生效日為國際生效日後至少三年(2026/1/1)，富邦人壽均按規畫進行接軌準備中，因正利差自2019年以來提升，包含來自負債成本與總投報率之間的正利差、損益兩平點與經常性避險後收益率之間的正利差等指標均擴大，未來市場利率若持續向上，將有利於提升利差表現，進而降低來自IFRS17影響。此外，富邦金控2020年獲利創新高，股利配發政策規劃維持穩定的股息配發比率以適度提高股利，預計將於4月底董事會定案。

除了財務績效屢創新高，富邦金控的品牌價值也深受國際肯定。英國品牌諮詢機構《Brand Finance(品牌金融)》日前公布「2021年全球500大最有價值品牌(Global 500 2021)」排行榜，富邦金控今年排名全球第318名，較2020年大躍進60名，連續2年蟬聯台灣金控業第一！顯示富邦金控在經營績效、公司治理、金融創新、環境永續等各層面的亮眼表現，使得富邦金控的品牌含金量大幅提升。2020年富邦金控自結全年稅前淨利首度突破千億元大關，全年稅後淨利亦首次突破900億元，連續12年穩居台灣金控業每股獲利龍頭，並連續3年獲選《財星(Fortune)》全球500大企業，穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

表格: 富邦金控2021年1月淨值