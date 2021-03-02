台灣證交所：上週外資在集中市場賣超938.45億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/2/22~2021/2/26）外資在集中市場總買進金額為5,081.20億元，總賣出金額為6,019.65億元，賣超為938.45億元，另統計自2021年年初至2月26日止，外資總買進金額為3兆1,180.06億元，總賣出金額為3兆3,111.71億元，累計賣超為1,931.65億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆2,981.33億元新台幣，占全體上市股票市值的45.88%，較2月19日的23兆4,521.50億元新台幣，減少11,540.17億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華航：買進278,824千股，賣出211,338千股，買超67,486千股。

第二名：友達：買進428,418千股，賣出372,899千股，買超55,519千股。

第三名：華邦電：買進196,808千股，賣出142,074千股，買超54,734千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進169,318千股，賣出335,228千股，賣超165,910千股。

第二名：台積電：買進153,890千股，賣出242,072千股，賣超88,182千股。

第三名：新光金：買進128,243千股，賣出181,731千股，賣超53,488千股。