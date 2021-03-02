危老地主自建不愁 臺灣企銀與臺灣金融都更公司攜手相挺

臺灣企銀力挺都更危老，協助危險及老舊房屋翻轉新生， 首度攜手臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司(簡稱臺灣金融都 更公司)跨業合作完成地主自主危老重建案。為確保順利重建完工， 由本行提供量身規劃融資、全案信託管理， 並由臺灣金融都更公司提供營建工程、財務查核等相關服務， 共同為危老地主提供一條龍專業服務。

本次地主自主危老重建案，鄰近樹林火車站，交通便利、 生活機能良好，基地面積136坪，重建後房地大幅增值可期， 臺灣企銀除為地主提供營建費用、週轉金費用融資，以及全案產權、 資金信託管理外，並首次與都更危老全案管理專業公司─ 臺灣金融都更公司跨業合作提供興建相關服務， 後續更將落實金管會信託2.0推動計畫， 從都更危老地主需求出發，可提供多元客製化金融服務，例如， 由高齡長者居住的老舊住宅重建，在新建物完成後， 地主除了自用及出售外，還可藉由以房養老、包租代管等方式， 搭配保險及安養信託，打造在地老化、安居樂齡的老年生活。

為加速危險及老舊房屋重建，政府在2017年5月公布施行「 都市危險及老舊建築物加速重建條例」，至去(2020)年12月 底已核准1,236件危老重建案，除與建商合建外， 亦可由地主自地自建，並委由專業全案管理(PCM)業者協助， 讓地主可以獨享整個重建價值的運作方式逐漸增加， 已然成為新趨勢。

臺灣企銀為協助都市更新及危老重建，率業界之先，自2018年1 2月成立「創新金融專案辦公室」作為專責單位， 提供客戶專案輔導、融資與信託等「快」、「易」、「通」 的一條龍服務，給予都更危老重建案件整合性規劃建議， 減少內部溝通障礙、加快作業審理速度、 提升都更危老融資專案品質，深獲客戶認同。 臺灣企銀創新金融專案辦公室推動相關業務成效卓越，成立以來至2 020年12月底，短短兩年已協助辦理都更、危老及協銷案件達5 0件，累積核貸金額逾新臺幣356億元。

有鑑於危老地主自主重建數量日益增加，為協助專業、 經驗及資源較為不足的地主順利完成老屋重生的夢想， 臺灣企銀除扮演都更危老整合資訊平台，推介重建相關專業團隊， 更針對地主及個別重建案需求提供客製化融資規劃及信託服務， 並為確保專案順利完工，特與由八大公股行庫及農業金庫、 臺灣金聯共同成立之臺灣金融都更公司簽署業務合作備忘錄( MOU)，攜手為危老地主自地自建提供從前期整合、建築設計、 工程發包及進度管控、融資規劃、信託及續建機制一條龍專業服務。

臺灣企銀不僅是全國唯一的中小企業專業銀行，更是傾聽社會聲音， 回應土地需求的金融夥伴，深耕臺灣106年， 已與眾多中小企業與客戶共同營造美好家園，未來將持續創新， 為人口及屋齡老化兩大國安問題提供整合性服務，以金融工具， 搭配不同領域的專業合作夥伴，從客戶的多元需求出發， 提供全方位金融服務。