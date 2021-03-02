接見台灣工商團體大老　蔡英文：盼獲利企業為勞工加薪

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）總統蔡英文今（2）日表示，政府將持續加速產業發展的創新及升級，並深化台灣與國際企業的經貿合作，讓台灣在後疫情時代的全球競爭中脫穎而出，她也期盼獲利良好的企業為勞工加薪，與員工共享經濟成長果實。

蔡英文今日接見「八大工商團體理事長」時指出，去年在全球整個經濟大環境都受到疫情衝擊的情況下，台灣反而逆勢成長，這除了要感謝全國人民共同團結防疫，也要感謝業界領袖在疫情期間非常關心台灣的未來，積極向政府提出許多建言。

蔡英文強調，近期全球各重要工業國向台灣提出協助解決晶片缺貨問題的需求，顯示台灣的產業實力，尤其是戰略物資的生產上，已經占有關鍵地位，未來政府將在三個面向上尋求更多突破。

首先是加速產業發展的創新和升級。蔡英文表示近來許多在國際具領導地位的科技公司紛紛跨大在台灣的投資，顯示台灣在資安和智慧財產權保護方面的努力受到認可，未來政府將致力把台灣打造成全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心，以及綠能發展中心。

蔡英文也承諾，政府將積極優化台灣的投資環境，解決土地、水、電缺乏的問題，蔡英文強調，政府非常盡力發展再生能源，未來也將完成更多的建設，讓供電更穩定之虞完成能源轉型的目標，「這一點，要特別請大家一起來幫忙」。

蔡英文也強調持續深化國際經貿合作的重要性，除了繼續和美國在供應鏈、5G及電信安全、科學與技術、基礎建設等領域加強合作，政府也將協助企業前進新南向市場。

蔡英文最後提及，今年台灣的經濟成長預測也不錯，應該會達到百分之4以上，她期盼獲利良好的企業可以為勞工加薪，讓員工都能一起分享經濟成長的果實，也會更樂意一起來打拚。