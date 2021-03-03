〈時評〉中國黨要卸下不公不義黨產的包袱？

被權貴黨員連勝文謔稱為「丐幫」的中國國民黨（以下簡稱為中國黨），最近掀起一股競逐黨主席的暖身戲碼。

中國黨真的變丐幫了嗎？其黨主席真的變丐幫幫主了嗎？

答案是：未必！

理由是：行政院黨產會認定中國黨及其附隨組織，應收歸國有不當黨產共七六八億元，因該黨不服行政處分提告纏訟，國家至今僅收回一四二五萬餘元（2021年1月14日自由時報），可見，到今天，中國黨至少都還是坐在金山銀礦上的叫花子，國人千萬別被該黨自稱丐幫的低姿態所騙！

須知：中國黨別的本事沒有，對捍衛其不公不義黨產有強烈企圖心倒是無庸置疑的！在中國黨一應黨產都收歸國有或返還當初被其惡意廉購的私人之前，只要該黨再度入主總統府，國會席次又過半，對解散黨產會與促轉會以及翻轉不當黨產應收歸國有之行政處分，還會客氣嗎？還怕不成功嗎？果如是，該黨豈不重登全球最富有政黨寶座？

其實：中國黨偌大的黨產如果來源清清白白、正正當當，國人除了佩服其生財有道和懂得經營術外，還能如何？問題是，在中國黨一黨專政獨大的年代，同時期的民社黨、青年黨，誰不是窮哈哈加苦哈哈？中國黨靠接收日產的無本生意、低價強行收購私人產業、大開國庫通黨庫等門路，卻肥得出油！可見中國黨的生財之「道」，不是靠正道、道義，而是靠黨國不分及掠奪私產發的不義之財！

該黨一票黨營事業（如復華證金、中廣、電視老三台），當年靠不公的特權保護而吃香喝辣，業績是蒸蒸日上；在開放黨禁、報禁，尤其政黨輪替、特權保護不再後，卻紛紛敗下陣來！像中國黨的機關報中央日報，即不敵同業的競爭而宣告關門大吉；1999年以每股62元上市的中視，隨著「黨政軍退出媒體」的進行，至2009年9月21日竟落得減資52.4497%的下場！可見中國黨黨營事業的經營「術」，不是靠高明的經營手法，而是靠特權保護；在面對市場的公平競爭時，是不堪一擊的！

窮得只剩下錢的中國黨，一直沒搞懂，有時候，退後原來是向前、失去原來是獲得！告別（取自於國家、人民的不公不義黨產的包袱）原來是重逢（公義）！

（作者為新竹教育大學退休副教授）