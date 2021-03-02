巧克力也講究「血統純正」？ 食藥署：植物油逾5%需改名

明年元旦起所有巧克力產品的植物油含量不得超過總重5%，否則不可以「巧克力」作為品名。（圖/Unsplash） 明年元旦起所有巧克力產品的植物油含量不得超過總重5%，否則不可以「巧克力」作為品名。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）你知道巧克力也有「正名運動」嗎？食藥署今(2日)宣布新的巧克力命名原則，未來若「血統不夠純」，恐怕不得以巧克力做為品名，得改為「巧克力風味糖果」等名稱，新制將從明年元旦起開始實施。

衛生福利部食品藥物管理署為防堵巧克力的命名漏洞，自108年研議修正規定，持續推動相關正名措施，不論是黑、白巧克力，或是有無含餡、夾心，都將受到新制規範。

根據今日公告修正的「巧克力之品名及標示規定」，未來在含餡或夾心的巧克力產品中，巧克力含量至少要達25%，並須於品名前標示「含餡」或「加工」等同義字詞。而巧克力抹醬、糖漿類產品的可可固形物含量至少要有5%，或可可脂至少2%。

至於黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力，則必須有一定含量的可可脂或牛乳固形物，才能以巧克力標示。此外，新制上路後，凡是添加植物油的產品就必須於包裝標示，若添加量超過產品總重量5%，則通通不得叫巧克力，必須改名為「巧克力風味糖果」等名稱。

根據中央社，食藥署食品組科長李婉媜強調，此次的改制是根據國際相關規範，明年元旦開始施行後，若未依規定標示，將依違反「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰，而標示不實者，則處4萬至400萬元。