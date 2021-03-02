嬰幼兒米餅產線鼠蟲多、疑用工業用氮氣充填　樂扉遭查、自主回收六產品

展裕國際有限公司2日表示，LeVic樂扉品牌旗下單一品 項「盒裝有機寶寶米餅」於產品包裝時，所填充的氮氣 有疑慮。為維護消費者食安，已決定... 展裕國際有限公司2日表示，LeVic樂扉品牌旗下單一品 項「盒裝有機寶寶米餅」於產品包裝時，所填充的氮氣 有疑慮。為維護消費者食安，已決定3月1日起主動將全 台「盒裝有機寶寶米餅」預防性下架，並將送驗第三方 公證食品檢驗機構。 （新北市衛生局提供） 中央社記者黃旭昇新北傳真 110年3月2日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）號稱有機的知名嬰幼兒零嘴食品LeVic樂扉，遭離職員工向周刊爆料，製程衛生環境不佳，甚至「禁用於食品」的氮氣都被拿來用於嬰兒米餅充氣包裝作業，新北市衛生局表示已要求業者限期改正，業者則坦承部份疏失，宣布回收問題產品。

媒體報導，「樂扉」除了疑似使用工業用氮氣填充包裝嬰幼兒食品，在中和的廠房不但有蟑螂出沒，機台更滿是老鼠屎，更出具黏鼠板上老鼠影像，相當駭人。業者則宣稱爆料的離職員工「其心可議」，任職期間不斷要求加薪分紅，暗示爆料者有「加工」廠區影片。而爆料者痛訴負責人蔡文淵螢光幕前後判若兩人，一切成本考量，便宜行事枉顧食安。

衛生局說，展裕公司生產製程不符合衛生安全原則，且廠區有部分衛生缺失，涉違反食品安全衛生管理法規定，已責令業者限期改正，並會在二星期內再度前往稽查。衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，食品衛生規範上並非以「工業用氣體」為標準，而是依據世衛組織食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）的規範，氣體純度需達到99.0%以上，就可以用於食品。

官員表示，展裕提不出使用氣體的純度證明，不符合規範，稽查時並未發現場區有病媒動物等，但現場已預防性封存鋁箔袋裝「有機蘋果米餅及其體驗包」、「有機紫米餅（有機黑糯米餅）」、「有機胡蘿蔔米餅」、「有機波菜米餅」、「有機香蕉米餅」及「有機南瓜米餅」總計六品項共約497公斤產品。

「LeVic樂扉」2日也在官網上公告，即日起主動將全台「盒裝有機寶寶米餅」採取預防性下架措施，並將送驗第三方公證食品檢驗機構，也接受消費者退換貨，但退貨目前是限於衛生局封存的六品項，至於退貨物流運費由公司吸收。消費者則不滿，當初購買商品的發票已不復尋，只能被迫丟棄問題米餅。