駐華外國記者協會年度報告：中國新聞自由急遽惡化

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）駐華外國記者協會（FCCC）週一（1）發表年度報告，報告顯示中國的媒體自由在2020年急遽惡化，正值新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐全球之際，中國當局更以公共健康安全為由，進一步限制及阻止外籍記者從事報導。

駐華外國記者協會在週一發布年度報告，報告主要由對協會會員進行問券調查及個別採訪組成，報告結果顯示，原本新聞自由就相當受到限制的中國，在2020年情況更加惡化。

協會指出，今年是連續第三年沒有一位會員表示，在中國的工作情況有獲得改善。

協會也表示，中國利用所有國家資源騷擾與恐嚇記者、他們的中國同事，以及記者試圖採訪的人士，包括使用用來掌握武漢肺炎的監控系統等；當局也會用公共衛生安全等理由，阻止記者進入敏感地區採訪，或多次威脅要對記者進行篩檢或隔離檢疫。

此外，中國在去年利用簽證限制外籍記者的手段也變本加厲。在美國對中國祭出駐美記者人數限制後，有數十名中國記者自美國返國，其中多數在中國官媒任職。作為反擊，中國在2020年上半年驅除了至少18名外籍記者，更在9月至今，停止發放新的工作簽證給在美國新聞機構任職的記者。

與此同時，至少有13名外籍記者反映申請延簽或新的記者簽證後，僅獲當局核准效期少於六個月或更短的簽證，有人甚至僅拿到一個月效期的簽證，使得外籍記者在中國無所適從。根據規定，外籍記者必須要向中國外交部申請記者簽證，外國記者通常會獲得一年的簽證，每年續簽一次。

中國也以騷擾、威脅，甚至拘留等手段對付替外國新聞機構服務的中國記者，包括在去年12月遭到拘留至今的《彭博社》記者范若伊。

對於該份報告，中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會中表示，中國政府從未承認駐華外國記者協會，並批評報告「危言聳聽，毫無事實依據」。