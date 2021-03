〈時評〉「美國應承認台灣是個獨立國家」的未來衝擊

台灣國際地位的發展,正在起劇烈的變化,雖然這樣的動能還在胎動狀態,但可以預見衝擊力將十分可觀。美國國會眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)與裴利(Scott Perry)2月26日提出共同決議案(Concurrent Resolution),呼籲「美國與台灣恢復正式邦交,改承認台灣為獨立國家。」不接受中華人民共和國視台灣為其領土一部分,徹底終結過時的「一中政策」。決議案也要求「美國支持台灣國際參與,並啟動美台洽簽自由貿易協定程序」。

決議案劍指:「『一中政策』既過時,也對台美人民沒有益處,且無法反映台灣70多年來皆為主權獨立國家的明顯事實。」,因此,決議案也強調「美國總統應承認台灣民選政府合法性、正常化美台外交關係並允許兩國互派大使。」決議案也提到,美國總統應廢除限制美台官員溝通往來的準則,並敦促美國貿易代表署(USTR)啟動與台灣簽署自由貿易協定(FTA)的正式洽簽程序。有關台灣的國際地位部分,決議案要求「美國總統、駐聯合國大使與相關官員表態支持台灣在聯合國及其他美國為會員國的國際組織內取得正式會員身分。」

這些清新的用詞及認知都有別於過去的模糊。美國國會議員顯然正在改正多年來隨著魔鬼起舞的「自欺欺人」。誠實面對自己的良心判斷,不再屈從中共的謊言政治。

這是美國政治的重大考驗,因為這如果是美國良心政治的開始,那麼這個全新的時代,將導致美中關係完全脫鈎,甚至斷交。台灣很歡迎美國國會有這種轉變,更希望有新常態的出現,但台灣不能太過樂觀,因為難度極高,甚至要防止各種反撲,包括連「鳳梨事件」這種中共無理取鬧的狀況都隨時發生。

在此之前,美國也發生了一件極爭議,有關人權價值觀新聞,主角是拜登總統,他在媒體上轉述他與習近平的對話時,他提出「reflect the values of the United States(反射美國的價值觀)」。他堅持提出反對中共政權對香港、新疆、台灣的壓迫,拜登説習近平「收到 "[Xi] gets it."」。

接下來,拜登提出一個令人許多人不解甚至憤怒的觀點,他説:「Culturally, there are different norms that each country and their leaders are expected to follow.」直譯是説,「文化上每個國家及領導人都有不同的規範被期待遵從」,這分明是為習近平的霸凌香港、新疆、台灣找出路開脫。因為憑什麼拜登認為,中國有這種壓迫別人的「規範」,特別是當人權為普世價值是美國核心信念時,怎會歪樓出來一個所謂「文化不同規範」的魔術?事實上,中國人許多人希望人權至上,才是他們期待的規範,而非習近平的暴力統治。

雖然,拜登隨後說,美國將扮演「a spokesperson for human rights at the UN and other agencies(在聯合國及其他國際組織當人權發言人)」,他也強調,「China is trying very hard to become a world leader, and to get that moniker and be able to do that, they have to gain the confidence of other countries (中國很努力想當世界領袖,想弄到這個綽號,中國要努力獲得其他國家的信心)」。

拜登認為中共做不到,因為,「只要中共一直在搞與基本人權背道而馳的勾當 」,就不可能發生,「as long as they are engaged in activity that is contrary to basic human rights」。他或許發現自己說錯話了,所以在受CNN記者追問時做了補充,可是這反而削弱民主黨政府的人權政策堅持度。拜登應該直接道歉,他的「規範(norms)」之説,根本是大錯特錯。

這是拜登政府未來最大的挑戰,也就是說「規範」在國際政治的場域,特別是面對邪惡如中共的暗黑勢力時,暴力統治者所制定的「規範」是不同文化的規範嗎?還是這是神與魔之戰,不可妥協的要義?而且十幾億中國人民有同意習近平稱帝稱霸的這種「文化上的規範」嗎?更重要的是,在他的人權主張下,拜登應該與國會同步,承認台灣是個主權獨立國家。

還好,美國仍然有國會清楚明白的聲音在呼喚,還有在野的共和黨重新凝聚,當前國務卿龐畢歐在保守主義年會上,問拜登:「美國回來了」(America is back) 到底「回到什麼去(Back to what)?」真是一針見血。

美國真是個民主不敗的強國,任何執政者都得體會,「官不聊生」的刺痛感,相對的是習近平統治下的「民不聊生」,孰優孰劣,那個馬雲應該冷暖自知了!