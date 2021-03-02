〈財經主筆室〉米、紙箱漲價受關注 是經濟好轉還是金融炒作？

主計總處6日發布1月消費者物價指數（CPI）年漲1.85% ，雖然1月CPI走揚，重要民生物資CPI卻連5月走跌，1 月跌幅擴大至1.... 主計總處6日發布1月消費者物價指數（CPI）年漲1.85% ，雖然1月CPI走揚，重要民生物資CPI卻連5月走跌，1 月跌幅擴大至1.10%，17項重要民生物資當中，以雞蛋 變動最顯著，年減20.76%，為118個月以來最大減幅。 圖為民眾在傳統市場採買。 中央社記者吳家昇攝 109年2月6日 (來源 中央社)

3月份起許多民生物資蘊釀漲價，其中池上米及工業用紙的漲價最受關切，由於COVID-19的疫苗推出後，已經在全球各地陸續開打注射，讓人漸漸看到經濟可能復甦的曙光，帶動全球大宗商品行情反攻，讓人不免擔心可能爆發物價連鎖上漲反應。

為何米價及工業用紙的漲價特別引人關切？因為白米及紙箱這種民生必需品漲價讓民眾最有感。就像米價的上漲，將連帶衝擊餐飲業的便當售價，這次池上米的調漲，1公斤到2.5公斤每包漲10元，5公斤和12公斤則是20元，至於大包裝的25公斤30公斤，一包漲了50元，整體漲幅約2%到4%，便當業者已跟進漲價，民眾很有感。

池上鄉農會表示，109年二期穀價已經上漲，因為我們要反應成本，所以才微調售價，原本去年12月就應該調整，主要是遇到過年，當時採購量足，才選擇年後的3月起漲價。

池上米調漲對主打池上米的便當店衝擊最大，便當業者就指出，真的是撐不住了，不只人事水電，現在就連白米也要漲，便當店也決定，調整部分品項約8~10%，反應成本。池上米漲價風波勢必波及其它便當業者，最近民眾發現便當都俏俏漲價了。

服務業對於工業用紙的紙箱需求，也是不斷的增加，尤其去年疫情當前讓電商大發利市，業者對紙箱需求更是頻創新高，年前原本就是紙類包材業的旺季，隨著原物料上漲，紙類也開始喊出漲價，像是國內的造紙大廠，就喊出紙箱價格會調漲一成，相關族群也會跟著受漲價影響，成本的增加也可能轉嫁給消費者。

紙箱業者透露，從去年底開始，就出現紙箱原料短缺狀況，漲幅從15%到25%都有，主要是因國際航運需求增加，沒想到卻讓台灣紙箱原料短缺，因為船班被壓縮轉運其他貨櫃，從去年底紙箱就缺貨，有業者甚至發出呼籲，不要大量囤貨，把紙箱留給有急用的人，目前多數通路，紙箱都只剩庫存，如果要買大量或訂做，最快要等到4月份才機會。

讓人很不能理解的是，受到新冠肺炎重大影響，2020年全球經濟出現大衰退的環境下，原物料及大宗物資價格理應出現下跌或持平狀況，照理說並沒有價格大漲的推動力量，但是中國的鐵礦砂、動力煤、焦煤、銅價、還有美國的黃豆、玉米等大宗物資，都同步出現大漲的跡象，而且漲幅都極為凌厲。

依照去年大宗物資的大漲，以及去年下半年海運價格的飛漲，對於製造商成本上漲必然帶來巨大負擔，但同樣令人不解的事發生了，包括歐美國家、中國、日本或是台灣，各國政府統計出來的通貨膨脹相關指標，全部都沒有出現反轉向上的訊號出現？可以推論的結果，就是這些漲幅是來自「金融性」的炒作，由於各國政府印鈔票救經濟，讓全球資金相當充沛的金融市場，進行了所謂2021年可能爆發全球通膨的預期性炒作所致。

到底這波原物料價格上漲，是反應經濟好轉的訊號，還是依然只是金融性的炒作呢？專家分析，這波全球原物料似乎止不住漲勢，但接下來仍得看疫苗施打的狀況，上半年經濟仍存在著危機。但不論民間或是中央銀行目前對於通膨警戒心極低，但政府仍應多留意國內物資漲價情況，一旦發現有惡意哄抬炒作物價，應該動用行政力量及早撲滅通膨預期的火種，絕對不可掉以輕心，以免物價出現意外的齊漲。