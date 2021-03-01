桃園機場轉機作業、外籍人士有條件入境今起恢復　旅客讚「台灣安全又方便」

中央流行疫情指揮中心2月24日宣布自3月1日起鬆綁外籍人士有條件來台及轉機，政策鬆綁首日，來台轉機旅客總計4人。中央社 中央流行疫情指揮中心2月24日宣布自3月1日起鬆綁外籍人士有條件來台及轉機，政策鬆綁首日，來台轉機旅客總計4人。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）外籍人士有條件入境及桃園機場轉機作業今天(3月1日) 起恢復，政策鬆綁的第一天，就有旅客轉機赴美時大讚: 還是台灣最方便，不但安全，也可以節省很多轉機銜接時間。

桃園國際機場股份有限公司今天表示，依據各航空公司的預報數據顯示，政策鬆綁的第一天，來台轉機的旅客共4人；至於否有非本國籍人士因為鬆綁的新措施入境，無法從數據上顯示。

桃園國際機場國境單位指出，台灣雖鬆綁政策，但受到各國防疫及居家檢疫措施影響，民眾想要出國仍有諸多考量，因此，非本國籍人士入境及轉機服務的使用，恐怕需要一段時間來緩步恢復。

從澳門要前往美國紐約探望家人的張先生表示，以往就都是選擇在台灣轉機，不但機票比較便宜，也可以縮短時間。

他說，先前因疫情及台灣暫停轉機服務，已經很久沒有前往美國，隨著疫情降溫及台灣從今天起開放轉機服務，因此，趕在第一天就出發，「還是台灣轉機安全也比較方便。」

計劃到美國舊金山工作的劉先生指出，在台灣轉機最方便，之前台灣暫停轉機服務時，他只能前往日本或韓國，但需花費較多時間，相當不方便。

中央社引述劉先生說，他還是喜歡在台灣轉機，今天剛好趕上重新開放轉機的首日，覺得很幸運也很開心。

台灣指揮中心2月24日宣布，3月1日零時起，恢復非本國籍人士有條件入境及桃園機場轉機作業，以及低/中低風險國家及地區可入境人士來台從事短期商務者，可申請縮短居家檢疫，並開放外籍人士有條件來台就醫。

指揮中心當天表示，非本國籍人士搭機入境台灣或需經台灣的機場轉機者，均應出示「表定航班時間（Flightschedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」後搭機來台。

入境台灣旅客應事前安排檢疫居所（防疫旅宿或1人1戶居家檢疫），且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報，並切結符合相關規定。

其餘相關規定如下:

(一)非本國籍人士須符合下列條件，始得入境：

1.持有效居留證之非本國籍人士(含外籍、港澳及大陸人士)均得入境。

2.無居留證之外籍人士：除觀光、一般社會訪問以外，得向外交部駐外館處申請特別入境許可。

3.陸港澳人士：

(1)中國大陸人士：持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之陸籍配偶及未成年子女、在臺居留外來人口之陸籍配偶及未成年子女(隨行團聚)、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

(2)港澳人士：持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之港澳籍配偶及未成年子女、商務履約、跨國企業內部調動、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

(二)恢復交通部所提的桃園機場開放轉機方案，旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在8小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫。