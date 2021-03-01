蔡英文獲泰媒評選全球傑出女性　總統府：有賴台灣團結防疫

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）泰國英文媒體《曼谷郵報》評選全球24位傑出女性，其中包括總統蔡英文，報導提及蔡英文執政下，成功對抗疫情、推動同婚合法化等，對此總統府今（1）日表示，今年仍然有許多挑戰，執政團隊會全力以赴，落實各項施政。

蔡英文此次與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、泰國公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）等24位在全球各領域有傑出表現的女性同登《曼谷郵報》（Bangkok Post）頭版，該報稱讚在蔡英文領導下，執政團隊快速及有效地應變新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），創下超過200日沒有本土病例的紀錄。

報導也提及，台灣在2019年成功推動同性婚姻合法化，也是亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家；蔡英文當選國家元首，也代表女性地位在台灣的提升。

總統府發言人張惇涵今日表示，總統不只是代表自己，更是代表台灣，總統的獲選，代表台灣人民團結防疫的成績，再一次獲得世界肯定，總統誠摯感謝全體國民團結防疫，並配合指揮中心的指引，全體國民的團結一致，就是讓台灣能夠如常生活的關鍵。

張惇涵指出，今年仍然有許多挑戰，執政團隊會全力以赴，落實各項施政；也期盼大家能持續團結一致，繼續打拚，讓台灣越來越好。