駁斥脫黨再戰2024年 川普：拒絕分裂基本盤

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於美國前總統川普在卸任前多次拒絕承認大選結果，還抨擊共和黨不支持他，一度有傳言指出，川普可能會在卸任後另組新政黨，並以第三黨身分再度角逐總統，不過在保守政治行動會議(CPAC)上，川普自己否認這個可能性。

CPAC身為保守派最主要的政治活動之一，毫不意外的擁有大量川普支持者，上周四開始、為期四天的活動上，儘管遲到了1個小時才抵達，川普仍獲得了熱烈的掌聲。

川普指出，有「假新聞」聲稱他會另組政黨，這種分散票數讓未來選舉更容易輸掉的舉動他是不會做的，不過四年前他與粉絲們「一起開始的旅程」並沒有因為卸任而結束，未來共和黨將更團結，而且會更強大；同時，他也大肆批評拜登政策，甚至說他把「美國第一」的政治理念變成「美國最後」。

事實上，儘管經歷了攻占國會大廈的鬧劇，〈今日美國〉與薩福克大學(Suffolk University)上週共同進行的民調顯示，如果川普真的退黨並另組新黨，約有46%的川普支持者會轉向支持川普的新政黨，這也代表著共和黨分裂讓民主黨得利的假設並不是空穴來風，同時也顯露出川普在這些民眾中的受歡迎程度。

BBC分析則認為，川普雖然在CPAC看起來很受歡迎，其參與者對川普的各項政策滿意度也很高，只有大約一半的人接受訪問時表示，如果川普2024年要再選一次，仍會把票投給他，這代表著川普如果要代表共和黨再戰2024，仍需要更努力贏得支持才有可能。