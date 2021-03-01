反對桃園觀塘興建三接　「珍愛藻礁公投連署」破二階門檻

環團與桃園在地居民近期發起搶救藻礁公投，圖為中油三接站在大潭藻 礁持續施工。 （照片：中央社／環團提供） 環團與桃園在地居民近期發起搶救藻礁公投，圖為中油三接站在大潭藻 礁持續施工。 （照片：中央社／環團提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中油預計在桃園大潭觀塘工業園區興建第三天然氣接收站一案，由於位處藻礁生態區，引發環保團體抗議，後發起「珍愛藻礁公投連署」，發起方表示，截至昨（28）日已突破第二階段連署門檻，可望與以恢復核四發電廠商轉為訴求的「以核養綠」公投，一同排進今年8月舉辦的公投投票。

根據中央選舉委員會計算前次總統大選投票人數，此次公投第二階段門檻為28萬9,666份聯署書，而「珍愛藻礁公投連署」發起方昨日表示，截至晚間9時，連署書累計份數已達296,697份。

不過發起方近日仍持續宣傳，希望在3月19日中選會停止收件前，達到35萬份連署的安全門檻，讓該案併入今年8月舉行的公民投票。

中油預計興建觀塘三接一案，近來爭議不斷，正反雙方各有說法。針對環團的抗議，經濟部日前表示，目前的觀塘三接場址，在2014年中國國民黨執政時就已定下，當時面積多達232公頃，現在政府顧及供電穩定與環境保護，將開發面積大幅減少至23公頃，並且只用18年前已開發的既有填地，開發面積可大幅減少百分之90。

經濟部指出，天然氣發電的排碳量只有燃煤發電的一半，讓三接如期完工、供氣發電，可以有效減少碳排放、改善空氣汙染，尤其是協助中部減煤，並且減少中電北送、南電北送的情況。

對於經濟部說法，公投領銜人潘忠政則駁斥「這是謊言」，經濟部和中油聲稱三接沒有新的填區，但三接實際上是由觀塘「工業區」和「工業港」兩個開發案所組成，根據環評資料，工業港將「新增」填海造地約21公頃，設置碼頭海堤長度1,688公尺。

潘忠政指出，工業港總水域面積多達913公頃，而海港下方全都是藻礁，若興建三接肯定會破壞藻礁生態系，對此經濟部和中油卻絕口不提。

此外，潘忠政質疑，中油以前就曾評估桃園觀塘存在海象不佳、潮差過大，以及天然氣卸收日數不足等不適合的條件，現在卻稱該處最適合興建三接，是自打嘴巴。潘忠政認為，興建三接的地點「台北港是最佳方案」。

不過針對台北港方案，中油則表示，就算不影響台北港內港營運，台北港涉及填海造地，約需18年，根本趕不上三接原定2022年7月上路的計畫，且新北市政府已兩度發函，表示反對在台北港建站。

行政院則表示，若改採台北港方案，三接興建時程預計將推遲11年，屆時北部可能出現電力缺口。