台灣最美玫瑰園~2021台北玫瑰展3月12日繽紛推出　賞花還能抽黃金！

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「2021台北玫瑰展」將於3/12在花博公園新生園區－台北玫瑰園艷麗登場！結合台北玫瑰園全新造景，除了原有的「品種區」與「花海區」，更擴大玫瑰種植範圍，規劃不同花色的「五彩玫瑰園」與容納多國品種的「育種家花園」，期待在2021年春天，提供市民一個賞花、遊憩的新去處！

2021台北玫瑰展活動內容

活動期間推出一系列「線上賞花活動」，將邀請亞洲電台DJ 阿露在線上陪伴大家一同賞花，除了將賞花情報及交通資訊分享給大家之外，還要帶大家走訪晴光商圈，尋找玫瑰特約商店。

今年2021台北玫瑰展也將與台北市婚紗攝影商業同業公會合作，期望與在地業者合作，將台北玫瑰園打造成為台北婚紗攝影首選景點！

為鼓勵民眾多利用線上賞花服務，在防疫期間減少實際賞花造成群聚感染，2021台北玫瑰展將搭配「公園新花漾」官方粉絲專頁活動，祭出「玫瑰花黃金項鍊墜」及「玫瑰情人黃金戒指」及多項好禮等你帶回家！

此外2021台北玫瑰展更與周邊商圈、飯店、玫瑰相關業者合作，推出玫瑰商品與特約好康優惠相關，邀請民眾活動期間探訪台北玫瑰展欣賞各式盛開的玫瑰外，也能走訪中山區、大同區、士林區等店家商圈，感受充滿玫瑰香的浪漫氣息～

2021台北玫瑰展預計在3月12日至4月4日展開，花季期間在「公園新花漾」粉絲專頁上，都有精彩有趣的線上賞花活動與好康抽獎活動，喜愛玫瑰花的你可千萬別錯過！

北市府公園處為讓民眾安心賞花，花季期間「公園新花漾」粉絲專頁將定時公布現場人潮，提供給欲前往賞花的民眾參考，台北玫瑰園入口處將有工作人員，宣導民眾賞花必須戴口罩、保持安全社交距離。

以上各活動詳情請洽2021台北玫瑰展活動網站https://rosegarden.taipei 、「公園新花漾」粉絲專頁與「台北玫瑰園」粉絲專頁。

事實上位於花博公園新生園區的台北玫瑰園，是全年開放的，不想人擠人的話，平常就可以去逛逛。(地址在: 台北市中山區新生北路三段105號)

交通方式：

捷運淡水信義線公車轉乘

捷運圓山站

－搭乘紅34（假日行駛）至【林安泰古厝】（停靠濱江街）

－搭乘紅50至【新生公園】（停靠民族東路）

－搭乘542至【吉林路底】（停靠吉林路）

捷運文湖線公車轉乘

捷運大直站

－搭乘72、222至【新生公園（林安泰）】（停靠松江路近濱江街）

捷運中和新蘆線公車轉乘

捷運中山國小站

－搭乘685或606至【民族東路口】（停靠新生北路近民族東路口，步行約10分鐘即可抵達）

公車直達

路線：285、市民小巴9、紅34（假日行駛）、紅50至【新生公園】（停靠民族東路）

圖/官方網站