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緬甸軍政府血腥鎮壓18死　外交部：台灣僑民均安

緬甸軍方28日在仰光發對政變以來最嚴重鎮壓，外交部譴責緬甸軍政府對和平示威者濫用致命武力

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/01 11:57
緬甸軍方28日在仰光暴力鎮壓示威者 ，造成至少18人死亡（照片：美聯社）

緬甸軍方28日在仰光暴力鎮壓示威者 ，造成至少18人死亡（照片：美聯社）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）緬甸軍方自2月發動政變後，緬甸民眾持續在仰光及曼德勒等大城發起遊行抗議活動，然而昨（28）日在仰光的示威演引來政變至今最血腥的暴力鎮壓，多名民眾死傷；我國外交部譴責緬甸軍政府濫用致命武力，並表示目前我國在緬甸的僑民均安。

緬甸軍方自2月1日發動政變，接管政權並宣布全國進入為期一年的緊急狀態後，緬甸民眾發起多次遊行抗議活動，要求恢復民主制度，然而軍方不為所動，持續強勢回應和平示威的民眾，更在昨日發動致命武力暴力鎮壓，造成至少18人死亡、30人受傷。

外交部在昨日發布新聞表示，外交部對於緬甸軍政府接連對和平示威民眾濫用致命武力的行徑深感遺憾，並與全世界民主國家同聲表達譴責；對於因為追求民主自由而失去寶貴生命的緬甸民眾，外交部致上最高的敬意與哀悼。

外交部表示暴力無助於解決當前緬甸國內紛爭，呼籲緬甸軍政府應自我克制，聆聽民眾的聲音，以和平、對話方式解決政治紛爭，使社會百業儘速正常運作，讓動盪的局勢及早落幕，並恢復緬甸民主。

而根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全，目前暫時未受到影響；外交部再度提醒旅居緬甸的國人密切注意政局變化，並隨時與駐緬甸代表處保持聯繫。
緬甸
軍政府
政變
民主運動
外交部
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