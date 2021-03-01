金球獎疫情下紅毯星光減　女星風采揭開序幕

第78屆金球獎頒獎典禮28日舉行，受疫情影響，典禮首度在美國東西岸以現場同步加視訊方式舉行（照片：美聯社／NBC） 第78屆金球獎頒獎典禮28日舉行，受疫情影響，典禮首度在美國東西岸以現場同步加視訊方式舉行（照片：美聯社／NBC）

第78屆金球獎頒獎典禮今天登場，受疫情影響，典禮首度在美國東西岸現場同步舉行。紅毯規模縮水，澳洲女星瑪格羅比、美國女星莎拉海蘭等人仍早早到現場帶來點點星光。

金球獎官方推特寫道：「時間到了！是時候了！今年保持社交距離，金球獎紅毯正式展開！瑪格羅比（Margot Robbie）展現時尚風采揭開序幕。」

另一則推文說：「即使我們今年紅毯規模小很多，莎拉海蘭（Sarah Hyland）仍為今年活動增添星光。」

鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，不少明星選擇線上共襄盛舉。

美國娛樂網站E!Online報導，以「花漾女子」（Promising Young Woman）角逐劇情類最佳女主角的英國女星凱莉墨里根（Carey Mulligan）從倫敦的飯店房間視訊說：「這是我第一次的線上紅毯。我想這應該是我18個月來第一次穿高跟鞋。」

以「邁阿密的一夜」（One Night in Miami）入圍最佳男配角的小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）表示，他在洛杉磯慶祝這場盛會。他說：「我岳父剛到，我們今晚要做點辣醬，我會努力不讓衣服沾到任何一點醬汁。」

這場典禮透過美國國家廣播公司（NBC）頻道現場直播，紐約現場由美國喜劇女演員蒂娜費（Tina Fey）主持，加州比佛利山的現場則由另一位美國喜劇女演員艾咪波勒（Amy Poehler）主持。

蒂娜費以黑西裝禮服搭配網襪亮相；艾咪波勒不約而同選擇黑色勁裝出席。