香港起訴47名民主派人士　各國齊聲譴責

前港大法學教授、2014年香港佔中發起人戴耀廷也是28日遭起訴的47名香港民派之一（照片：美聯社） 前港大法學教授、2014年香港佔中發起人戴耀廷也是28日遭起訴的47名香港民派之一（照片：美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）香港警方在1月初大動作拘捕55名參與去（2020）年民主派初選的民主派人士後，於昨（28）日正式起訴其中47人，並指控他們涉嫌顛覆國家政權；台灣外交部及大陸委員會齊聲譴責。

香港警方昨日下午以香港版《國安法》第22條「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年1月6日及7日被拘捕的民主派人士，包括39男八女，年齡介於23至64歲；並訂於今（1）日在西九龍裁判法院提堂。

香港警方年初指控民主派人士舉行初選是想在立法會選舉獲得多數席次後，杯葛進而癱瘓政府運作；警方當天還赴四家媒體機構遞交「物料提交令」，要求他們交出與初選有關的資料。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「我們譴責對參與香港選舉的泛民派候選人的居留及起訴，並敦促當局立即釋放他們。政治參與及言論自由不應成為犯罪，美國將與香港人民站在一起。」

英國外交部長拉布（Dominic Raab）則指出，香港警方此次以「顛覆國家政權罪」起訴47名香港政治人物及社運人士「相當令人不安」，這顯示《國安法》正被用來消除政治異己，而不是中國所稱的用來維護社會秩序。

我國外交部長吳釗燮則表示，香港民主派人士被起訴證明中國共產黨只在乎權力，對自由、個人權益不屑一顧；他也向香港朋友喊話，期盼他們撐住，「黑夜雖長, 但總會迎來白晝」。

陸委會則對現已「傷痕纍纍的香港民主及人權」表達「萬分沉痛」，並指民主派舉行立法會初選早在過去即有前例，過去能做，但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受。

陸委會透過新聞稿指出，「我們鄭重呼籲中共，一味蠻橫打壓，只會引發更多的對抗與敵意，無助於香港的繁榮與穩定，只有將民主自由權利還給港人，才能讓香港長治久安。」