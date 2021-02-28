【以汗水替代淚水】紀念台灣228 柯文哲率市府團隊挑戰「一日北高 」逾21小時單車行程

更新時間: 2021-02-28 23:17

首次發稿: 2021-02-28 21:28

台北市長柯文哲（前）28日騎單車挑戰「一日北高」，但因爆胎、疲累等因素行程延誤，比預定時間晚1小時抵達終點高雄大義國中(上圖)。現場聚集不少支持者為他加油打氣(下圖) 。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲今(2/28) 凌晨騎單車自北投關渡宮出發，挑戰「一日北高」，不過因爆胎、疲累等因素行程延誤近3小時並縮短路程，他說，回去要檢討幕僚，怎麼會凌晨出發。

到晚間20:30為止, 整個活動已經進行了將近20小時。柯文哲與市府團隊正進行最後一哩路, 準備往終點站左營大義國中前進。

晚間21:18分左右, 行程剩下最後8公里(如下圖) 。

（柯文哲臉書直播截圖)

最後一哩路有不少高雄民眾, 幫北市府車隊加油 (柯文哲臉書直播截圖)

台北市政府日前表示，為了推廣自行車產業，並以汗水替代淚水來紀念二二八，安排柯文哲今天騎單車挑戰「一日北高」，第一階段從台北市關渡宮到雲林縣口湖遊客服務中心，隨後搭乘高鐵北上參加台北市二二八紀念活動，再搭高鐵南下，繼續從台南市中油永樺站出發至終點高雄市大義國中。

不過，中央社28日報導，北市府原本規劃，柯文哲應在上午11時15分抵達雲林口湖遊客服務中心，行程卻延誤近3小時，上午10時45分左右才到彰化縣伸港寶天宮，並縮短挑戰路程，改為從彰化搭高鐵北上。

北市體育局競技運動科長羅國偉說明，因為柯文哲的單車在凌晨2時30分左右、快到桃園的時候爆胎，加上柯文哲有點疲憊，所以行程才延誤。

柯文哲下午2時許抵達二二八紀念活動現場，在步下階梯時稍顯踉蹌，並向媒體開玩笑表示，「當醫生好處是可以開藥給自己」。

柯文哲活動後對於只騎到彰化表示，他要回去檢討幕僚，怎麼會凌晨出發，他一個晚上沒睡覺還騎了160公里，已經很了不起了，且他騎的單車是今天早上第一次看到，「車不認識我、我也不認識它，騎起來怪怪的。」

柯文哲台北行程結束後便搭高鐵南下，北市府市長室副主任戴于文下午6時表示，柯文哲已經在台南中油永樺站準備繼續完成一日雙城挑戰，目前精神及體力狀況還不錯，預計在晚間9時抵達高雄大義國中。

根據台北體育局臉書 (台北運動吧) po文內容

2021一日北高自行車挑戰活動 今年有超過300位熱血車友一起來挑戰 從臺北關渡宮–新竹代天府–彰化伸港寶天宮–雲林口湖遊客服務中心–嘉義布袋大眾廟–臺南北門–高雄大義國中，總路程365.5公里 一起 騎向幸福 轉動美好 請網友一起繼續為他/她們加油

柯文哲稍早的臉書po文則說

再度挑戰一日北高，憑良心說，他並沒有百分百的把握，畢竟這次練習的時間短，距離上次騎長距離，他又多了兩歲(編按: 柯文哲今年61歲) 。

這一次，柯文哲帶了更多北市府的夥伴，並肩迎風、相互打氣！他說:

根據直播報導, 這次市府共分3支隊伍, 並且透過柯文哲臉書與YouTube以及臺北運動吧FB 、humans of Taipei 我是台北人 FB全程直播, 直播時間：2/28 01:00-21:00。

北市府新聞稿指出, 今日(2/28)凌晨時分，柯文哲率領市府團隊一行數百人，從關渡宮出發挑戰一日北高自行車活動。希望能藉由身體力行來鼓勵民眾多騎乘單車，提升運動風氣。



騎至彰化伸港保天宮時，柯文哲被問到目前為止的騎乘心得如何？柯文哲笑說因為訓練不夠，加上半夜出發真的太辛苦了，所以一度很想睡覺。不過他認為運動真的不僅是專業的也是科學的，這次他有先去市立大學做一些檢測，所以一路騎乘的時候也都會參考腳踏車上的數據，這些對長途騎乘都是有幫助的。

「二二八事件74週年紀念會」28日在台北市二二八和平公園舉行，台北市長柯文哲出席與會，在二二八紀念碑前獻花致意。中央社