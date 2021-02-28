【除了櫻花•還有別的選擇】台灣九族文化村2/28湧入1.2萬賞櫻人潮　停車位全滿、暫停開放入園

台南億載金城是知名的黃花風鈴木賞花景點之一，黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉相襯，金黃色花海相當壯觀。（KLOOK提供）中央社 台南億載金城是知名的黃花風鈴木賞花景點之一，黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉相襯，金黃色花海相當壯觀。（KLOOK提供）中央社

圖/九族文化村官方臉書 (您也可以在線上欣賞美麗的櫻花景緻唷~~)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）二二八連假進入第2天，南投日月潭的九族文化村湧入大批賞櫻人潮，2400個停車位全滿，九族文化村今(2/28) 中午宣布，暫停開放民眾入園賞櫻(如上圖) ，呼籲民眾改道前往日月潭其他景點遊玩。

中央社引述九族文化村企劃部經理黃瑞奇說，接下來會視停車位狀況再決定是否開放入園，呼籲民眾先到日月潭其他景點遊玩。

旅遊業者KLOOK推薦多處春天賞花好拍景點，除了九族文化村之外，民眾出門踏青還有其他選擇。例如:

阿里山

春天的阿里山山頭被粉色櫻花整個灑滿，遊客可以搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上許多的日式建築，讓人彷彿有置身日本的錯覺，阿里山櫻花種類以吉野櫻的數量最多，另外還有台灣山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等以接力的方式陸續綻放至4月。

此外，阿里山上還有非常搶鏡的紫藤花同步綻放中，在阿里山慈雲寺、阿里山沼平公園、阿里山工作站前都能發現紫藤花身影，漫步紫藤花瀑布下浪漫度破表。

奧萬大

奧萬大除了是知名賞楓景點外，在每年春天還會有盛開的櫻花可以欣賞，春天限定粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴。

台南億載公園

KLOOK表示，春天到台南億載金城踏青別忘了到億載公園拍美照，億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，金黃色的花海將公園和行道樹都染黃了，金黃色花海相當壯觀。

北部 陽明山

KLOOK說，在北部，擁有豐沛土壤資源的陽明山，提供了花朵們最佳的養分，是賞花迷不能錯過的賞花熱點，今年陽明山花季活動雖然因疫情影響暫停活動表演，但民眾還是可以前往踏青賞花。

陽明山上有吉野櫻、八重櫻、寒櫻、昭和櫻等，是北部最佳的賞櫻景點，另櫻花盛開的同時還有杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉爭奇鬥豔同步盛開，櫻花花期約在3月中結束，3月開始陽明山竹子湖的海芋將接力登場，純白色的海芋開滿竹子湖，綠白相間的畫面超好拍。

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