香港警方正式起訴 47 民主派人士　控「串謀顛覆國家政權」　

47名香港民主派人士因參與2020年初選在28日遭香港警方以涉嫌顛覆國家政權正式起訴（照片：美聯社） 47名香港民主派人士因參與2020年初選在28日遭香港警方以涉嫌顛覆國家政權正式起訴（照片：美聯社）

（台灣英文新聞／政治組）香港警方在1月6日及7日大動作拘捕55名在去（2020）年參與民主派初選的民主派人士，隨後稱初選是企圖癱瘓政府的手段，今（28）日香港警方正式起訴其中47人，並指控他們涉嫌顛覆國家政權。

香港警方今日透過新聞稿表示，今日下午以香港版《國安法》第22條「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年1月被拘捕的人士，包括39男八女，年齡介於23至64歲；所有上述人士將被通宵扣留，並於明日（1）於西九龍裁判法院提堂。

香港媒體報導，遭到起訴的人士包括黃之鋒、毛孟靜、區諾軒、戴耀廷、朱凱廸、林卓廷、尹兆堅、何桂藍、岑子杰、譚文豪、岑敖暉、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、馮達浚、黃碧雲、何啟明、劉偉聰、劉澤鋒、胡志偉、施德來、李嘉達、譚得志、伍健偉、張可森、黃子悅、譚凱邦、郭家麒、吳敏兒、劉頴匡、楊岳橋、鄒家成、范國威、梁國雄、陳志全、呂智恆、柯耀林、林景楠、王百羽、李予信、余慧明等人。

香港警方在1月6日至7日逮捕55名參與競選及宣傳去年7月民主派初選的民主派人士，這也是《國安法》於去年6月30日正式施行後，香港警方發動的最大規模拘捕。

根據港媒，53名人士在近日接獲警方國安處通知，要求他們在2月28日向警署報導，除47人面臨企圖顛覆國家政權罪指控外，剩餘六人目前尚不知檢控狀況。

警方當時指控民主派人士舉行初選是想在立法會選舉獲得多數席次後，杯葛進而癱瘓政府運作；警方當天還赴四家媒體機構遞交「物料提交令」，要求他們交出與初選有關的資料。