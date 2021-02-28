紀念台灣二二八事件74週年　蔡英文：民主自由不能交換

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）今日是二二八事件74週年，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃等皆赴高雄出席中樞紀念儀式；蔡英文並強調，民主自由價值得來不易，絕對不能被交換。

二二八事件中樞紀念儀式今年移師高雄舉行，選在高雄市歷史博物館前廣場舉辦，高雄市歷史博物館前身為高雄市政府，也是二二八事件在高雄的重要歷史現場之一。

提及二二八事件對於當今社會的重要啟示，蔡英文強調，「我們必須堅守民主自由不能交換的價值信念」，民主制度發展的過程需要經過辛苦的調適，也可能進兩步，退一步，這可能讓一些人覺得社會太紛擾了，並懷念起威權統治下的秩序；然而只有民主制度，才可能出現一個自我節制、勇於反省的政府。

蔡英文指出，政府必須懇切地傾聽民意和人民對話，讓多元的聲音自由地呈現，讓創意可以自然地發揮，民主和自由是台灣能夠持續發展的關鍵，「這是最基本的價值，不能被交易，也不能被交換。」

此外，蔡英文強調誠實面對自己的歷史的重要性，他提及促進轉型正義委員會所建立的「台灣轉型正義資料庫」，公布了威權統治下壓迫及侵犯人權的紀錄，包括軍法官判處政治犯死刑，以及政府高層違反權力分立，介入政治案件判決的紀錄等。

蔡英文也提及政府持續努力推動人權教育，以保障人權及維護人性尊嚴，「國際上的經驗告訴我們，民主有可能倒退，威權也可能復甦，要避免悲劇重演，就要把人權意識內化成政府體制的DNA，這也是我們推動轉型正義的重要目標。」

蔡英文也親自頒發「回復名譽證書」予潘鴻泉、陳滄海、陳文治等三位政治受難者的家屬。

今天是 #二二八事件 74周年，我們來到高雄舉行紀念儀式。 我背後的 高雄市立歷史博物館 Kaohsiung Museum Of... Posted by 蔡英文 Tsai Ing-wen on Saturday, 27 February 2021

二二八事件紀念基金會董事長薛化元則表示， 基金會過去被賦予的任務比較被動，但今年決定成立研究處並聘用研究員，未來將更積極進行二二八事件史料的研究及調查。

薛化元也表示，若要記取歷史的教訓，就不能容忍自由、民主、人權的倒退，而且要利用好不容易建立的自由民主人權的價值，與世界交流，聲援人權遭到迫害的國家及社會。