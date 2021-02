延伸閱讀:【武肺快訊】台灣2/28新增1例波蘭境外移入個案 外媒稱我抗疫成績下滑?! 莊人祥:主因月增2死亡病例

【武肺快訊】AZ疫苗接種最新策略出爐! 台灣指揮中心2/23宣布:兩劑至少間隔8週

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣透過COVID-19疫苗全球取得機制(COVAX平台)取得首批約20萬劑牛津AZ疫苗,原訂2月底可獲通知到貨數量和時程,但至今未接獲到貨消息。

中央流行疫情指揮中心今天(2/28) 表示,數量和到貨時程仍未知。且此次延遲並非針對台灣,對所有其他國家也都一樣。

外界關注AZ疫苗第一波延遲狀況,疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會表示,有透過駐日內瓦辦事處詢問,根據回覆內容,的確COVAX還有一些因素還在處理,沒辦法立刻跟各國家告知什麼時候會輸出首批劑量。

莊人祥強調,除了台灣以外,還有其他國家有類似狀況,不是針對台灣。至於延遲的確切原因,目前並不清楚。

這個問題在昨(2/27) 記者會上就有記者提出,疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示,經駐外單位聯繫,COVAX表示還在處理中,可能還要晚個幾天。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩27日下午在疫情記者會中表示,26日已經透過駐外單位和COVAX聯繫,對方表示還在處理當中,可能還要晚個幾天,目前已知亞洲相關國家都還沒收到,訊息應該是平等通知的。

此外2019冠狀病毒疾病(COVID-19)在美國造成逾51萬人病故,美國FDA在當地時間周六(2/27) 核准嬌生集團(Johnson & Johnson)冠狀病毒疫苗緊急使用授權(EUA),讓美國有了繼輝瑞BNT、莫德納(Moderna)疫苗後,第3款能用來對抗疫情的疫苗。

相較其他疫苗都要接種2劑,嬌生僅須接種1劑。根據美國CNN報導, 這款疫苗 ( Janssen COVID-19 vaccine) 不但只需注射一劑, 而且儲存條件也較寬鬆 (It's a single dose, and it doesn't require special storage.) 此外這款疫苗的副作用,相對也較少。

指揮中心發言人莊人祥在2/28記者會上回答媒體提問時指出,會持續跟COVAX平台保持聯繫, 看是否可採購嬌生出產的疫苗。

昨(2/27) 記者會上,指揮中心指揮官陳時中表示,台灣先前就和嬌生公司聯繫過,當時嬌生說希望先供貨給COVAX,但後續台灣都有保持聯繫。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨則表示,目前嬌生疫苗效果看起來非常不錯,幾個臨床實驗結果顯示,應該是目前各種疫苗中,最有可能只打一劑就有足夠效果的疫苗。

延伸閱讀:

【注射一劑就有效!】美國FDA核准嬌生疫苗緊急使用 莊人祥: 台灣也有興趣採購

【武肺快訊】台灣2/28新增1例波蘭境外移入個案 外媒稱我抗疫成績下滑?! 莊人祥:主因月增2死亡病例

【武肺快訊】AZ疫苗接種最新策略出爐! 台灣指揮中心2/23宣布:兩劑至少間隔8週