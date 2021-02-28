延伸閱讀: 【注射一劑就有效!】美國FDA核准嬌生疫苗緊急使用 莊人祥: 台灣也有興趣採購

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，為本國籍20多歲男性(案956)，去(2020)年9月至波蘭就學，今(2021)年1月28日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後獨自於親戚家檢疫，檢疫期間皆無症狀。

指揮中心表示，個案於2月12日檢疫期滿後，返回住家進行自主健康管理，因預定回波蘭就學，2月26日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值31，次日再採驗核酸為陰性，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性)。個案迄今仍無症狀，已掌握接觸者2名家人，列居家隔離。

指揮中心發言人莊人祥今（2/28) 在記者會表示，從血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性判斷，個案應是在波蘭感染多時，因此會有時陰時陽的現象。指揮中心統計，截至目前國內累計955例確診，仍有27人住院隔離中。

針對美國媒體彭博 (Bloomberg News) 將台灣防疫成績(抗疫韌性) 排名由先前的第2-3名降至本月的第7名，是否關鍵在於疫苗取得較慢？

莊人祥今天在記者會回答記者提問時表示，他看過這篇報導，影響排名較大的變數，應該是在一個月內致死率的部分。

他說，以這項指標來看，目前台灣為3.8%，是53國當中倒數第9名。主要是因為過去一個月內台灣出現兩例死亡，即1/29案907死亡 (逾80歲)，另外2月3日案799死亡 (逾70歲)。

至於疫苗取得在53國排名倒數第10，他說這是指揮中心未來可以繼續努力的方向。

莊人祥也強調，這篇報告還有另一項指標: 全人口死亡率部分, 台灣表現還是53國當中最好的, 因此台灣的表現，要看重視的是哪一項指標。

延伸閱讀:

【注射一劑就有效!】美國FDA核准嬌生疫苗緊急使用 莊人祥: 台灣也有興趣採購

【武肺快訊】台灣2/28新增1例波蘭境外移入個案 外媒稱我抗疫成績下滑?! 莊人祥：主因月增2死亡病例