嘉義桔子商旅 友你一桔閨蜜2.0同享住房專案

有多久沒和好朋友一起出門旅遊了 ? 嘉義一向是熱門出遊目的地的首選 , 近年嘉義更出現許多文青的藝文特色和新創與舊文化的結合景點 . 嘉義桔子商旅所推廣之閨蜜旅遊住宿專案，格外重視閨蜜的情感、健康、時尚及餐飲等4種元素，並依據其閨蜜之特色，提升規劃了嶄新的【友你一桔閨蜜2.0同享住房專案】。

重拾當時說走就走的熱情與奔放 , 和三五閨蜜好友玩一波嘉義輕旅行吧 ! 就算全世界都拋棄了你 , 還有閨蜜擁抱著你 . 你的微笑是閨蜜眼中最美好的旅程，騎乘單車探索城市的美好，嘉義桔子商旅將成為閨蜜間的美好記憶，閨蜜就是另一個自己！

專案期間：2021年03月01日至06月30日止

專案內容：

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