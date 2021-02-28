買鳳梨挺台灣農民　大立光、義美等企業搶購6,600公噸

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）中國宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，正值南台灣鳳梨產季，預計外銷將大受影響，為力挺台灣農民，包括大立光電、義美食品等本土企業紛紛宣布大量採購鳳梨，數量高達1,600公噸。

農業委員會主任委員陳吉仲週六（27）表示，一日內就接獲10家企業表達預購鳳梨意願，包括大立光電股份有限公司、義美食品股份有限公司等，共計1,600公噸，對此他「內心非常感動」。

陳吉仲指出，目前也有糕餅業表示要預購5,000公噸鳳梨用於加工食品，政府原先內銷目標兩萬公噸，現初步估計達成百分之33。

中國海關總署週五（26）宣布將自3月1日暫停進口台灣鳳梨，並稱在台灣的鳳梨中「截獲檢疫性有害生物」。

對此陳吉仲拿出過去一年多來台灣鳳梨出口至中國的數據打臉，指自2020年1月至今，共有超過5,500批鳳梨出口至中國，當中僅有13批被檢疫出有害蟲，而自去年10月至今四個月以來，所有超過600批的鳳梨出口至中國都未被檢測出問題。

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陳吉仲痛批中國用含有有害生物的理由，片面宣布暫停進口台灣鳳梨，是完全不符合國際貿易規範的做法，因為所有台灣鳳梨輸出到中國及其他16個國家，都依照世界貿易組織（WTO）的規範進行。

陳吉仲昨日也透過臉書表示，農委會陸續收到許多企業、電商及消費者來訊表達認購台灣鳳梨的意願，對此農委會已建立媒合平台協助。此外，一般消費者可上「台灣農產嘉年華」網站或直接在各大電商預購或採購，企業團購則可直接上網填寫表單。

陳吉仲表示，農委會目標是要確保台灣鳳梨的產地價格維持在過去兩年的平均水準之上，政府現已經編列新台幣10億元預算，其中4.5億元用來加強外銷獎勵制度，目標將三萬噸台灣鳳梨外銷到中國以外的市場。

出口外銷佔台灣鳳梨總銷售約莫百分之10，而中國更是台灣鳳梨主要出口國，銷量占百分之90。依農委會統計，去年一整年我國出口至中國的生鮮鳳梨達41,661公噸，產值約新台幣14.9億元。