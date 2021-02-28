台灣水情吃緊紡織鋼鐵業備戰　一滴水用逾兩次

全台水情吃緊，產業界積極節水，鋼鐵、紡織被視為傳統產業中的用水大戶，業者透過設備改善，多次使用回收水，藉此提升用水效能；中龍鋼鐵目前一滴水可以用4次，宏遠用水也至少經歷兩次循環。

由於去年夏季無颱風侵台，豐水期無颱風降雨，為50多年來首見。全台今年水情吃緊，為對抗旱象，產業界積極節水備戰。

鋼鐵業被視為是傳統產業中的用水大戶，中龍鋼鐵透過製程改善，以最佳調度模式節約用水量。中龍鋼鐵表示，近3年用水回收率均達98.5%以上，每滴水可充分利用4次，整體用水量降低至每天5萬噸，相較建廠初期須達10.5萬噸，已有明顯成效。

中龍也推動「福田放流水回收再利用計畫」，並在去年9月簽訂用水契約，「福田水案」完工啟用後，將可供應中龍每天5.8萬噸再生水。

針對非生產用水，中鋼主管表示，綠化區停止自動灑水，改為水車載運回收水灑水；廚房用水、盥洗用水則是節約使用。另外，停用游泳池、洗車及魚池，中鋼也強調水情對生產尚無影響。

紡織業部分，染整技術複雜，用水量龐大，業者透過廢水處理設備，以再生水取代新水，藉此達到省水效果。

福懋主管指出，Nike、Adidas等國際品牌注重製程，供應商須達到節能、省水、使用綠電生產等條件。為符合客戶要求，福懋早已砸下重金改善生產設備，福懋目前用水回收率達6成，且紡織品與染液的比重大幅改善。舉例來說，先前1公斤染料需用10公斤水，現在染料與用水比例已經達到1：5，用水效能提升。

他表示，福懋在台生產比重約占整體40%，雖全台水情吃緊，但生產尚未受此影響。

宏遠透過再循環系統，落實水資源再回收，宏遠主管說，透過回收設備，一滴水至少能使用兩次。其中，織布用水較潔淨，可以使用3次以上；而染整用水成分較複雜，但經過設備過濾後能使用兩次。

另外，宏遠製程回收水也可用於廁所等環境用水。宏遠強調，對水資源相當重視，目前生產用水無虞，對營運未有影響。