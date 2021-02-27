《刻在你心底的名字》編劇詹傑新作聚焦女性罪犯　獲選台灣兩廳院駐館藝術家

左起：詹傑、黃郁晴及汪兆謙獲邀成為兩廳院駐館藝術家(圖/兩廳院)_ 左起：詹傑、黃郁晴及汪兆謙獲邀成為兩廳院駐館藝術家(圖/兩廳院)_

(台灣英文新聞/藝文組 台北採訪報導)電視劇《刺蝟男孩》及電影《刻在你心底的名字》編劇詹傑、阮劇團創辦人汪兆謙、劇場導演黃郁晴獲邀成為兩廳院駐館藝術家，將針對不同社會議題進行創作。

2021年兩廳院「藝術基地計畫」邀請三位藝術家「進駐場館」，包括阮劇團創辦人汪兆謙、劇場與影視編劇詹傑與導演及教育工作者黃郁晴，並由知名音樂製作人林強擔任導師，將在兩年期間內帶來創作，也一同型塑劇場未來。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「駐館藝術家不是只為了選他們來做節目，更期待這個選擇能為社會帶來什麼，或是去影響藝文產業。駐館藝術家透過『邀請制』，在找對創作有見地、對產業未來有思索的藝術家，也更加突顯兩廳院在營運理念與策略的訴求，回應當下的文化發展與社會脈動。」

林強提及，上次帶爸媽去看阮劇團的台語劇《嫁妝一牛車》，希望將來有多一點的年輕藝術家創作多一點有關台語、客語或原住民語的戲劇，是比較在地、本土的，用這樣的觀念作為新世代跟過去的聯繫。

「藝術基地計畫」宣告記者會於26日舉行，三位藝術家分別於和泰汽車yoxi車內發表駐館計畫的簡短「開場白」。



詹傑以一束玫瑰花開啟計畫序幕，將聚焦探討女性犯罪事件(圖/兩廳院)

十分活躍的詹傑曾操刀電視劇《刺蝟男孩》、《花甲男孩轉大人》及電影《刻在你心底的名字》編劇，此次駐館預計以女性犯罪群像及政治喜劇發展全新劇本創作。

詹傑表示，今天在yoxi車上準備的這束玫瑰跟接下來要做的計畫有關，每朵玫瑰上面都是一則女性犯罪的故事，它看起來很美，但打開來都是曾經震驚社會一時的犯罪故事。 這兩年有一個議題支線是想做這些女性犯罪者如何走到這個議題。

詹傑也將規劃多場基隆小旅行，特別選定台式卡拉OK、仁愛市場、崁仔頂等常民生活的場景，「我在基隆居住三十幾年，想帶大家去一些平常不會去的景點，最後會去我媽媽開的台派老查某卡拉OK。旅行的最後有機會跟那些阿姨們聊聊天，她們其實很少機會遇到年輕客人，我們跟阿姨們互相觀看的經驗會很有趣。」



黃郁晴(左)以不同角度探討性侵議題(圖/台灣英文新聞_Lyla)

黃郁晴以全身包緊緊「受害者」之姿上車，隨後播放來自性侵受害者家人及律師預錄的手機語音留言營造沉重分為，最後請乘客替她退去帽子、眼鏡、及外套等露出真面目，揭開以植物「左手香」為名探討Me Too事件及性平議題的計畫。

黃郁晴說，左手香的味道很好聞，十分舒壓療癒，而且很好養活，用力的揉那葉片後味道更會被釋放出來，這種衝突感讓她聯想到女性經過性騷擾或性暴力對待後的處境。

黃郁晴分享，本來對性騷擾的認知停留在男性跟女性都有可能經歷，但在經過幾次讀書會後，發現有男性不知道該怎麼面對被性騷擾的女友，她這才認知到「性侵」其實影響的範圍很廣泛，也該被好好重視。

阮劇團創辦人汪兆謙長期耕耘嘉義藝文領域，駐館期間將推出旗艦製作《十殿》，跟駐法的偶戲老師楊輝合推2022新戲《釣蝦場的十日談》，其改編自薄伽丘的《十日談》，場景設定在釣蝦場，串連北中南五六個劇團團主一起共演，並投入兩廳院藝術出走計畫。



汪兆謙駐館期間將推出旗艦製作《十殿》跟2022新戲《釣蝦場的十日談》(圖/兩廳院)