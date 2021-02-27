中國科技威脅美國安　拜登政府擬續推川普任內貿易新規

華爾街日報報導，美國前總統川普為對抗中國科技威脅，制訂有關技術採購及交易規範，現任總統拜登（圖）政府打算繼續推動並於3月起實施。（圖取自f... 華爾街日報報導，美國前總統川普為對抗中國科技威脅，制訂有關技術採購及交易規範，現任總統拜登（圖）政府打算繼續推動並於3月起實施。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）

「華爾街日報」引述消息人士的說法報導，美國前總統川普為了對抗中國科技威脅，制訂一項有關技術採購及交易的規範，現任總統拜登政府打算不顧國內企業反對，於3月起實施。

這項規範最初於去年11月提出，商務部據此得以在判定有國家安全威脅的情況下，禁止與科技有關的商業交易，以確保美國供應鏈不受影響。

科技、電信、金融及其他領域的企業表示，這項規範可能會扼殺創新、有傷競爭力，希望政府全面檢視美國對中國技術政策的同時，延後實施新規。

但消息人士透露，拜登政府正打算繼續推動這項規範。消息人士還說，政府官員擔心，如果擋下或減輕這項規範的力道，可能會在新政府對中國政策上釋出錯誤訊息，恐怕會引來指稱新政府面對中國不如前朝強硬的批評。

一名知情人士表示，官員已知會商界，稱政府不會強力執行這項規範。這或許可以減緩衝擊，但業界代表說，企業仍會為了合於規定，承受龐大成本及不確定性，尤其是小型企業。

商業圓桌組織（Business Roundtable）上月曾表示，這項規範「以現有形式來說，對美國企業行不通，若未大幅修正，不應考慮作為最終公告版本」。這個組織成員均為大企業執行長，例如亞馬遜公司（Amazon.com Inc）、花旗集團（Citigroup Inc）和沃爾瑪公司（Walmart Inc）。

商務部一名代表則說，會持續蒐集大眾意見到3月22日，屆時才會定案。白宮則未回覆記者提問。

根據商務部估算，這項規範可能影響多達450萬家美國大小企業。商務部還估計，規範生效後第一年，為了合規所需支出的花費可能高達520億美元，年化支出則達200億美元。

一般認為，電信業和金融服務業受創尤深，因為這兩種產業都大量利用資訊科技服務，處理的又是敏感的消費者資料。

已有數十個企業團體呼籲政府縮小規模或延後實施新規，其中不乏多家科技領頭企業。