月內沒做好，呷老就艱苦？　營養師揭「產後飲食3重點」

【健康醫療網／記者林怡亭報導】坐月子對於國人而言，不僅具有儀式性的傳統文化習俗，亦是產後調養體質重要階段，而飲食更是經常被強調的重點。

中醫產後調理 解決多重不適症狀

奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷表示，傳統中醫認為，女性在產後會有不同程度的氣血損傷，根據不同的體質，會出現氣血不足的疲累、食慾下降，也可能因氣虛運化功能下降而導致的水腫、食慾不振，又或陰血不足、血行不暢導致惡露排除不暢、燥熱感、大便不暢等。

均衡攝取6大營養 提供身體能量

然而，以飲食營養角度來看，奇美醫學中心營養科營養師吳宜峯說明，為產後體力恢復，飲食應均衡攝取六大類食物、選擇優質蛋白質、增加膳食纖維攝取及適當水分補充，烹調方式宜清淡，減少鹽份攝取，以改善產婦體內水分蓄積問題，且因產後腸胃蠕動較慢，容易胃腸不適，建議可少量多餐進食，以增加熱量及蛋白質攝取，提供身體能量及哺乳營養素之需求。

黃金藥膳三階段 恢復體力更快速

產後飲食調養可分為三大階段：第一週的惡露排出期、第二週的促進乳汁分泌期，及第三、四週的體力恢復期：

【第一週】促進子宮收縮，協助惡露排出，利水消腫及補血，維持排便通順，並且維持乳腺通暢：

1.避免添加麻油或米酒，以免影響傷口癒合、惡露不止

2.產後胃腸蠕動慢，烹調方式宜清淡、少油膩，選擇質地較柔軟、易消化之食材

3.可食用紅豆水、黑豆水等食物幫助消水腫，但易脹氣或剖腹產媽媽則需特別注意

4.可適量攝取紅肉、內臟類食品可幫助補血

【第二週】增加乳汁分泌，促進新陳代謝恢復體力：

1.視傷口復原狀況食用麻油

2.可補充優質蛋白質食物，如：豆魚肉蛋類及牛奶等。並且補充足夠水分，以利乳汁分泌

【第三、四週】滋補養身，改善體質，增加體力：

產婦生理機能已大致恢復，應持續食療以改善體質。此時可開始為產後體重管理做準備，建議選擇低脂食物及減少烹調用油，減少精緻糖添加及攝取，並且多攝取高纖蔬菜及適量水果，搭配適度運動可增加熱量消耗，有助體重管理。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49206/

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