快訊！香港男星吳孟達肝癌病逝　享壽70歲

香港男星吳孟達因肝癌於27日病逝(圖/維基百科) 香港男星吳孟達因肝癌於27日病逝(圖/維基百科)

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）香港男明星吳孟達不敵病魔，於27日病逝，享壽70歲。

港媒最新即時報導，吳孟達已在今(27)天下午病逝於沙田仁安醫院，因肝癌化療期間由於癌細胞擴散、多重器官衰竭而不治。

香港資深男星吳孟達與與周星馳合作多部膾炙人口的喜劇片，曾演出《賭神》、《與龍共舞》、《少林足球》等經典電影，曾獲得多屆香港電影金像獎和台灣電影金馬獎最佳男配角提名，並以《天若有情》榮獲第10屆香港電影金像獎最佳男配角。

綜合媒體報導，吳孟達近年身體狀況不佳，2015年一度暫別影壇休息。好友田啟文22日指出，吳孟達在農曆新年之前發現自己患上了肝癌，癌細胞已經開始擴散，因此住進醫院動手術並進行化療，因為身體非常虛弱，已不能說話。

吳孟達今天傳出情況危急，前晚已轉入加護病房，醫生也已通知其家人、好友到醫院見他最後一面。好友證實「達哥」的癌細胞擴散，許多器官衰竭，已處於彌留狀態中。

和昔日最佳拍檔周星馳的合作於2001年「少林足球」後就終止，但媒體報導，周星馳一直很關心醫院的情況，「有任何需要他出力的，他都沒問題，都會來幫忙做。」

中國演員王寶強主演的網路電影「少林寺之得寶傳奇」是吳孟達的遺作。