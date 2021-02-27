美報告：沙國異議人士卡舒吉遇刺應為沙國王儲指使

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）著名的沙烏地阿拉伯異議人士、華盛頓郵報專欄作者卡舒吉(Jamal Ahmad Khashoggi)於2018年在土耳其的沙烏地阿拉伯總領事館遭到殺害，引發國際譁然，縱使對真凶多有猜測，一直到近日美國才公布調查的結果。

美國國家情報總監(ODNI)的調查結果顯示，由於卡舒吉時常撰文反對沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)的政策，後者派遣殺手，不只在領事館中將其殺害，還分屍後將其屍體運出館內，該指控為沙烏地王室所駁斥，並表示卡舒吉是由國內的民兵叛亂組織所暗殺。

儘管沙烏地阿拉伯嚴詞否認，拜登在昨(26)日的訪談中對沙爾曼國王喊話，表示人權問題會是將會是未來沙國與美國的來往中，美國嚴重關切的要素，王儲指示在海外殺害具美國住民身分的國內異議人士是美國無法接受的底線。

調查報告出爐後，美國周五已對部分有參與卡舒吉刺殺事件的沙國嫌疑人發布簽證禁令，並對另一些進行制裁，被制裁者包含了沙國情特總局負責人al-Asiri與涉入刺殺的快速反應部隊成員，這代表著這些人在美國的資產將被全數凍結無法使用。

另一方面，美國也在考慮取消與沙國的軍火貿易，並在未來限制沙國僅能購買防禦性武器，不過美國也說，並不會直接針對王儲採取行動，因此無論是資產凍結還是禁運，都還不會對其實行。

然而，美國雖然祭出眾多制裁措施，國內也有眾多要求拜登政府嚴厲究責的聲音，對於高機率是最終幕後黑手的沙爾曼王儲，就算是美國可能也只能高高舉起、輕輕放下。

分析指出，由於王儲手握所有沙國情報資源，這類行動很難繞過他就實行，因此王儲很有可能對暗殺行動不但知情，還給予了許可，只是沙國身為美國在中東堅實的盟友，未來美國還須與其合作對抗伊朗，在處理得當下，仍不可不慎重，難以直接對王儲制裁。