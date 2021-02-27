麥當勞包裝大改造！全素漢堡也將於全球亮相

麥當勞即將在今年推出全新包裝。（圖/McDonald's) 麥當勞即將在今年推出全新包裝。（圖/McDonald's)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）白色包裝紙寫著巨大的中文字，是許多人對麥當勞的共同回憶，不過今年麥當勞將推出一系列全新包裝，以可愛又時尚的形象席捲全球，同時上市「素食漢堡」，推翻人們對麥當勞漢堡的想像。

根據流行資訊的新媒體Hypebeast的報導，經過多年的努力，麥當勞終於和Pearlfisher共同推出全球適用的新包裝，並在今年啟用。為了展現歡樂與輕鬆的形象，麥當勞最新包裝的視覺採用大膽的設計，以童趣的外表取代傳統白色包裝以及上面斗大的字樣。

此外，「吃素」近年來成為全球火熱的飲食型態，在素食的製程中，可減少耕地和水資源的佔用，幫助地球減少負擔。不少年輕族群都開始嘗試吃素，也使得許多速食快餐店，或連鎖咖啡廳陸續推出全素菜單，像是漢堡王、摩斯漢堡以及星巴克。

對於速食界龍頭麥當勞何時要推出素食產品，一直是外界高度關注的話題。如今，根據路透社，麥當勞已和知名植物肉品牌Beyond Meat合作，簽下三年的長期合約，推出McPlant系列產品，以提供消費者素食漢堡的選項。

據潮流網站GQ的報導，將推出的「PLT素食漢堡」嚐起來就和麥當勞經典漢堡大麥克一樣，美味不減。

麥當勞行之已久的傳統包裝。（圖/Facebook爆料公社）

麥當勞和知名設計公司Pearlfisher共同推出的新包裝。（圖/McDonald's）

麥當勞即將在今年上市的素食漢堡與新包裝。（圖/McDonald's)