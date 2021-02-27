林書豪自爆球場被駡「武漢肺炎」 美國亞太裔仇恨潮仍炙

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 自武漢肺炎爆發以來，美國掀起一波「仇視亞太裔」潮，全美各地有許多亞洲人面臨路人的言語辱罵，甚至肢體傷害，而台裔球星林書豪近日也發文表示，自己曾在球場被喊「武漢肺炎」，飽受歧視之苦。

武漢肺炎疫情對美國的影響甚巨，目前已累積超過50萬人因病喪命。國際對中國隱匿病情，導致全球爆發傳染的指責，也引起大量美國人對亞太裔的仇恨，言語歧視或毆打亞洲人的新聞屢見不鮮，對此，台灣籍林書豪26日發文表示，自己對這樣的情況已經忍無可忍。

林書豪在貼文中指出，他雖然是擁有9年NBA資歷的老將，仍無法免於在球場上被戲稱是武漢肺炎病毒。他也強調，現在的美國亞裔已經開始改變，對於這樣的歧視行為不會再容忍，像是外貌遭到嘲笑、受好萊塢電影中刻板印象牽制，或是在學校、職場上被另眼看待。

根據BBC的報導，自2020年三月起，就有近3000起和亞洲仇恨相關的事件發生，其中有高達七成是言語騷擾，也有兩成是刻意迴避，甚至近一成訴諸於肢體暴力。

像是加州一名84歲的泰國老翁就在散步時遭人推倒在地，最後不治身亡，此外，紐約也有一名89歲的亞裔婦女被掌摑，甚至從後背被澆油點火。更有許多亞洲人在吃飯時，被餐廳員工拒絕提供服務，或是居住房屋被人丟以石頭攻擊。

不只如此，近期又爆出矽谷的跨國科技公司在徵人廣告中，甚至列出「非亞裔」的條件，雖然該廣告現已下架，卻彰顯亞裔確實受到壓迫。

現在，社群媒體上以發起許多支持亞裔的活動，像是「停止仇視亞太裔」（Stop APPI Hate)的貼文聲援，就引起許多國際知名藝人響應。

試圖重返NBA的林書豪昨天（26日）在社群網站上表示，自己到現在都還遭受到種族歧視。（圖/林書豪Facebook）